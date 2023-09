Luis Ángel Malagón rompe el silencio por supuesta ayuda arbitral en favor de América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Ángel Malagón se refirió a la polémica generada tras el último partido entre América y Querétaro en donde las 'Águilas' superaron 1-2 a los 'Gallos' y que desató la molestia de los aficionados, así como del entrenador queretano Mauro Gerk al considerar que recibieron ayuda arbitral, ante esto el portero del equipo capitalino expresó su desacuerdo en donde señaló que de ser así ya serían campeones.

"Yo no creo que sea ayuda sinceramente. Si fuera ayuda, América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide y uno va a trabajar y la gente puede opinar lo que le deseé, no caemos en provocaciones", dijo el portero Malagón en conferencia de prensa y tras el polémico gol de Lichnovski en el que se argumentaba una falta y que provocó la reacción de Mauro Gerk entrenador de Querétaro.

"Los periodistas que analizan todo vieron faul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el faul, está clarito. Hoy estoy muy enojado. América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro... Al Querétaro ", dijo Gerk por lo que se desató la polémica. Ante esta situación, Malagón insistió en que no toman en cuenta lo que sucede fuera del terreno de juego y se enfocan en su juego.

Créditos: X @LigaBBVAMX

“Es la primera vez que me toca estar aquí y me entero de temas que ni idea porque no es el enfoque que tenemos. Platicamos de como va la idea de juego y como nos sentimos, no nos fijamos en lo de afuera de la cancha porque nos toca enfocarnos en el césped, fuera de eso no podemos resolver nada. Cada quien es libre de opinar. Nosotros dedicados a trabajar y es lo único que nos toca”. dijo Malagón.

Respecto a temas deportivos, el portero americanista quitó presión al equipo por ser líder, pues cree que es en la Liguilla donde se debe demostrar el nivel de cada equipo para poder disputar el título. "Al final del día en la liguilla es el lugar para marcar la diferencia, obviamente marca la pauta estar arriba e ilusiona. Yo creo lo más importante es jugar liguilla y ganar las finales y eso tenemos en mente", analizó.

Fuente: Tribuna