Maria Sakkari gana en el Abierto de Guadalajara y celebra con playera de México

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La tenista griega María Sakkari derrotó a la colombiana Emiliana Arango por parciales de 6-3 y 6-4 para avanzar así a las semifinales y se mantiene como la consentida de la afición mexicana más aún después de que celebró su triunfo con la playera de la Selección Mexicana y que orgullosa mostró con su nombre en la parte de atrás lo que causó los plausos de los fanáticos presentes.

Arango que había sido la gran revelación al ser la primera colombiana en llegar tan lejos en un torneo WTA 1000, así como ser la tenista con el ranking más bajo en clasificarse hasta estas instancias en este torneo al ocupar el 180, pero no pudo ante la griega que llegó a ser la número tres del mundo y que tiene mucha experiencia a cuestas, por lo que logró imponerse en los cuartos de final del evento en México.

Ahora se medirá en las Semifinales a la francesa Caroline Garcia de quien destacó que no será una rival sencilla. La tenista gala es también una de las favoritas en el torneo que se desarrolla en suelo tapatío y viene de ganar a la experimentada bielorrusa Victoria Azarenka con parciales de 6-3 y 6-4 en más de una hora de juego; sin embargo, Sakkari aseguró que está emocionada por enfrentar este tipo de retos en su carrera.

Sakkari celebra | X @WTAGuadalajara

“Va a ser difícil porque ella es una jugadora increíble, pero me gustan ese tipo de retos, será una atmósfera increíble mañana”, dijo Sakkari quien buscará repetir el llegar a la final como el año pasado. Por su parte, la colombiana Emiliana Arango se lamentó su eliminación, pero toma esta experiencia como aprendizaje y como una participación positiva por lo que seguirá trabajando para destacar en más torneos a futuro.

“Estoy triste por el resultado, pero seguro fue un gran aprendizaje, Hay que seguir trabajando y espero que se sigan dando más resultados como este, fue una semana muy positiva para mí”, dijo Arango. En el duelo semifinal Maria Sakkari se medirá a Caroline Garcia este viernes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México aproximadamente (17:00 horas, tiempo del pacífico). Mientras que en la otra llave se medirán las estadounidenses Sofia Kenin y Caroline Dolehide.

Kenin derrotó 6-4, 6-7 (6), 6-1 a la canadiense Leylah Fernández, mientras que Dolehide tuvo que venir de atrás para derrotar a la italiana Martina Trevisan por 3-6, 7-6 (9), 6-3. De aquí saldrán las finalistas para el tradicional evento que tendrá una nueva campeona, pues la ganadora del año pasado Jessica Pegula no participó en esta ocasión.

Fuente: Tribuna