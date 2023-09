El tricampeonato de la temporada 2012-2013, el último título de los Yaquis de Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de haber ganado un bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Yaquis de Obregón lucían nuevamente como contendientes al título, pero aún así se mantenía la incógnita sobre si podrían hacer historia en la temporada 2012-2013 pues se les presentaba la ocasión de hacer lo que nunca antes había consieguido un equipo en la liga invernal mexicana y que era ganar tres títulos de forma consecutiva.

Durante la temporada regular hicieron méritos suficientes para quedar entre los mejores equipos y llegar a los playoffs en donde el dominicano Eddie Díaz, quien había sido el manager en los dos títulos anteriores, regresó nuevamente para dirigirlos. No obstante las cosas no empezaron bien para los de la 'Tribu' que fueron derrotados por los Algodoneros de Guasave por 4-3 en la serie, no obstante, el sistema de competencia de entonces les permitió avanzar como comodín.

En semifinales se midieron a los Tomateros de Culiacán a quienes derrotaron 4-1 para avanzar a la serie final en donde se midieron a los Águilas de Mexicali a quienes arrasaron y derrotaron por 4-0. En los primeros dos partidos los de Ciudad Obregón se impusieron por 5-3 y 4-2 por lo que se llevaron una cómoda ventaja al Estadio Tomás Oroz en donde completaron la barrida de forma épica, primero en el tercer juego donde ganaron 6-5 con una carrera en la novena entrada, tras perder su ventaja de 5-0.

Después lucieron una imponente ofensiva en el cuarto juego de la serie el 26 de enero de 2013 al imponerse por contundente 16-3. Con racimos de cinco carreras en la primera y tercera entradas y cuatro más en la sexta, los Yaquis vivieron una auténtica fiesta en donde Jesús Gutiérrez se lució con cuatro carreras impulsadas y tres anotadas. Así como el relevista Luis Ignacio Ayala y el segunda base Carlos 'Chapís' Valencia que compitieron por el jugador más valioso de la final.

Una vez que llegó el out 27 el estadio estalló en júbilo y los Yaquis hicieron historia. Era la primera vez que un equipo ganaba tres campeonatos al hilo en la LMP, también fue la segunda ocasión que un equipo ganaba tras haber entrado como comodín. Para hacer aún más especial el momento fue la primera ocasión que se coronaron ante su gente. Impulsados por el júbilo del tricampeoanto enfrentaron la Serie del Caribe de 2013 que ese año era en Sonora en la casa de los Naranjeros.

Los Yaquis llegaron a la final en la Serie del Caribe en donde se enfrentaron a los Leones del Escogido a quienes derrotaron 4-3 en un juego que se jugó hasta las 18 entradas que definió el norteamericano Douglas Clark con un cuadrangular, cerrando así un capítulo más de una historia de época para el conjunto obregonense.