Jessica García gana oro en Mundial de Para Taekwondo y hace historia para México

Comparta este artículo

Boca del Río, Veracruz.- Jessica García se proclamó campeona de la categoría de -52 kilogramos en el Campeonato Mundial de Para Taekwondo que se disputa en Veracruz y con esto obtuvo un resultado histórico para México, pues la primera mujer mexicana que logra llevarse la medalla de oro en la modalidad combate. Fue así que la originaria de Yucatán se subió al podio en donde se escuchó el himno nacional mexicano y donde se mostró orgullosa de representar a su país.

En su camino al oro, Jessica fue superando a sus distintas rivales, comenzando con la la primera ronda al pasara bye y en cuartos de final derrotó a la británica Keira Forsythe por 12-2. Mientras que en las semifinales venció a la represnetante de Mongolia, Surenjav Ulambayar con quien iba empatada 6-6 hasta que la asiática fue descalificada por dos amonestaciones. Finalmente, en el último combate ganó a la egipcia Salma Ali Abd 3-1.

Al finalizar su combate, Jessica se mostró feliz por haber logrado el oro y compartió lo complicado que fue su camino desde su preparación. “No tengo palabras, es un trabajo de muchos años, fui paso a paso, combate tras combate, concentrada de mano de mi entrenadora Jannet Alegría, haciendo caso a las indicaciones y con el deseo de querer lograrlo. Ahora sí soy medallista de oro, campeona mundial”, dijo en palabras para Comisión Nacional de Cultura física y Deporte (Conade).

Créditos: X @CONADE

Este resultado también ayuda en el sueño de la clasificación de Jessica García a los Juegos Paralímpicos de París 2024, pues suma puntos importantes. “Tuve que superar sudor, regaños, mantener el peso, muchas cosas para llegar a este oro, pero con estos 140 puntos que gané aseguramos un poco más, la clasificación a París 2024", agregó la para atleta mexicana. "Durante los combates me sentí muy motivada, toda la gente apoyándome, sentí a México en la piel", agregó.

Durante la jornada del viernes, la también mexicana Claudia Romero también se subió al podio al conseguir la medalla de bronce al caer en la semifinal ante la peruana Leonor Espinoza por 0-2 por lo que se quedó con el tercer puesto. La para atleta poblana se mostró feliz por haber conseguido su segunda medalla en una copa del mundo. “La verdad me siento feliz, satisfecha, es mi segunda medalla mundial.

"Desde hace seis años no se me daba subir a un podio mundial, me quedaba en el quinto lugar y ahora obtener la presea de bronce me llena de mucha satisfacción, no estoy feliz del todo, pero seguiré preparándome para llegar aún más alto", compartió Romero también en palabras para la Conade. La participación de México seguirá este fin de semana con Víctor Palacios, Daniela Martínez, Zaid Cano y Suisei Koyama.

Fuente: Tribuna