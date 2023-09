André Jardine 'explota' contra la Liga MX debido a sus jugadores lesionados

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Durante el partido contra Toluca, en donde América empató a un gol, el portero Luis Ángel Malagón y el mediocampista Diego Valdés, tuvieron que salir de cambio debido a lesiones por lo que causaron preocupación en el equipo y al final del juego, André Jardine, técnico del club, no dudo en externar su molestia contra la Liga MX a quienes acusa lo que padecieron sus jugadores.

Y es que Jardine señaló la mala organización del calendario y los partidos de selecciones nacionales, por lo que los jugadores llegan con una carga de trabajo importante que los hace propensos a lesiones. "Las lesiones son por acumulación de partidos, ellos salieron cargados y es algo que la liga tiene que estar atenta y terminas siendo perjudicado", dijo el técnico brasileño en conferencia de prensa tras el juego en Toluca.

"El problema pasa con todos los jugadores de selección, las autoridades deben pensar algo ya que estamos sufriendo", agregó Jardine, quien de momento asegura que se trata de sobrecarga muscular la afectación a los dos futbolistas por lo que se descarta algo más grave y podrían estar listos para el siguiente partido. Durante el juego en el Estadio Nemesio Diez, el primer jugador que tuvo que abandonar el partido fue Luis Ángel Malagón.

Esto luego de una acción que parecía normal para un arquero y se quejó de un dolor a la altura de la ingle por lo que al medio tiempo se vio calentando a Óscar Jiménez quien finalmente sustituyó al seleccionado mexicano e ingresó para la parte complementaria. Pero desafortunadamente para América no fue el único y después también tuvo que dejar el partido Diego Valdés debido a un dolor muscular, el propio mediocampista chileno se tiro al césped para pedir su cambio.

Por otra parte, Jardine habló del tema que dio mucho de qué hablar sobre todo por el juego pasado en donde se aseguraba que su equipo es favorecido por el arbitraje, situación que negó de forma contundente e incluso señaló algunas acciones en el presente torneo donde cree que no le fueron marcadas situaciones que merecían ser a su favor y agregó que los silbantes suelen ser duros con su equipo.

"Yo soy muy sincero en este aspecto, en las primeras jornadas tuvimos algunas situaciones como un penal vs Atlas muy claro que no se marcó y nos quitaron dos puntos importantes. Sinceramente no me siento favorecido en ningún partido, por lo contrario a veces los árbitros pensando en no favorecer al América son muy duros con nosotros", aseguró Jardine.

