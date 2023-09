'Checo' Pérez rompe el silencio y explica qué pasó en su desafortunado GP de Japón

Comparta este artículo

Suzuka, Japón.- Lo que parecía ser un día de celebración por el campeonato de constructores, fue un desastre para Sergio 'Checo' Pérez quien tuvo que abandonar el Gran Premio de Japón después de varios incidentes en las primeras vueltas. Desde la salida 'Checo' tocó su RB19 con el auto de Lewis Hamilton por lo que la parte delantera quedó dañada y tuvo que ir a boxes a reemplazarla. Una vez de vuelta en la pista volvió a chocar su auto, ahora con Kevin Magnussen.

En esa segunda salida, el mexicano adelantó algunos autos, pese a que se encontraba el safety car por lo que fue penalizado con cinco segundos. Tras unas vueltas más el auto del mexicano fue retirado a pedido de su equipo por lo que Pérez completó un fin de semana para el olvido. Tras lo ocurrido, el mexicano explicó que fue lo qué pasó y asumió su culpa en el choque con Magnussen en su segundo regreso a la pista.

“Desde que solté el clutch empecé a patinar, los neumáticos se enfriaron bastante, calculamos mal la temperatura y no tuve nada de tracción. Llegando a la primera curva me hicieron sándwich Sainz y Hamilton, me quedé en medio”, dijo 'Checo' Pérez en palabras para los medios en español al explicar lo ocurrido en el primer incidente en la salida. Después aceptó su culpa en el segundo choque en donde aseguró que se quedó sin espacio.

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida, sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí ya no tuve más espacio, toqué a Magnussen y fue totalmente mi culpa”, mencionó 'Checo' Pérez quien pese a lo ocurrido se alegró por el campeonato de constructores en donde el mexicano contribuyó con puntos en las carreras que pudo subir al podio así como sus triunfos al principio de temporada.

“Ha sido un año increíble. Estoy muy feliz de contribuir con los constructores. Es un día muy especial para todo el equipo, para conseguir finalmente el título de constructores. Hasta ahora ha sido un año fantástico, el equipo ha hecho un trabajo increíble. Hubiera sido muy bonito conseguir el campeonato con un doblete, pero de todos modos es lo que es”, expresó el piloto mexicano a la página de la F1.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

La actividad en la Fórmula 1 se detendrá una semana, por lo que regresará para el Gran Premio de Qatar que se correrá en el Circuito Internacional de Lusail el próximo domingo 8 de octubre de 2023. La carrera está pactada para iniciar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (10:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

