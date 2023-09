Manny Machado realiza festejo inspirado en Selección Mexicana de Little League

Comparta este artículo

San Diego, Estados Unidos.- El tercera base Manny Machado se ha convertido en uno de los jugadores claves dentro de los San Diego Padres en estos últimos partidos, mismos en donde ha mostrado una serie de festejos que están llamando la atención de los aficionados, pues su celebración es una muy parecida a la que hicieron los niños mexicanos integrantes de la selección que participó en la Little League World Series y que el mismo pelotero confirmó.

Machado celebra estirando los brazos y doblando los codos, de la misma manera que estuvieron festejando los jugadores de la Selección Mexicana y de acuerdo con Machado, fue Juan Soto quien les dijo que lo hicieran a petición de los pequeños con quienes tuvieron una convivencia durante su participación en el torneo, por lo que decidió hacerlo en sus partidos y así ha llamado la atención en los últimos días.

"Juan (Soto) vino el día que fue. Estaba aquí y le dijeron a Juan 'oye, cuando den hit, hagan esto'. No sé lo que significa, pero me gustó. Juan cuando entró al dogout me dijo 'oye, los niños quieren que hagamos esto' y así fue como empezó", comentó Manny sobre el origen del festejo en palabras para el medio Frontera. Es así como los chicos de la Liga Municipal de Tijuana que representaron a México inspiraron al pelotero.

Mientras tanto Machado sigue siendo pieza clave para los Padres, luego de que en su último partido conectó dos home run y remolcó tres carreras para la victoria sobre Cardinals por 4-1 que llevó a ocho juegos la racha ganadora del equipo. Machado sigue brillando aún con una lesión que mantiene, pero que asegura no le impedirá seguir en esta temporada por lo que cree que aunque necesite cirugía, está no será ahora.

“Por ahora voy a seguir jugando. Es el mismo día todos los días. No está empeorando, no está mejorando. La cirugía estará ahí cuando llegue el momento. Al final ahora es sólo cuestión de salir y competir”, dijo Machado a AP. Él continúa saliendo y jugando. No es necesario. Creo que incluso hizo algunos swings tempranos hoy, por lo que estamos tratando de limitar sus swings por eso, pero quiere ser lo mejor que pueda y ciertamente lo fue esta noche”, agregó el Manager Bob Melvin.

Mantienen buena racha

Este domingo, la racha de los Padres se mantuvo con la victoria de 12-2 sobre Cardinals en donde destacó un home run de Juan Soto, quien también impulsó cuatro carreras. Fernando Tatis Jr. también hizo su aparición estelar al robarle un cuadrangular a Michael Siani con un espectacular salto que le valió el reconocimiento del público asistente.

