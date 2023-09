¿Cuándo fue la última vez que los Yankees quedaron fuera de postemporada de la MLB?

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Este fin de semana se consumó la eliminación de los New York Yankees luego de perder 7-1 con los Arizona Diamondbacks, por lo que llegaron a su último juego en casa este lunes ya solo con la intención de despedirse de buena manera del Yankee Stadium en el que fue su último juego en casa y así ocurrió al lograr la victoria por 4-6 en un juego que se suponía iba a jugarse el pasado sábado, pero que por condiciones climáticas fue aplazado.

Lo triste fue la poca asistencia de los aficionados que fueron al Yankee Stadium, aunque el clima y el día no ayudaron mucho. El inicio no fue bueno para los neoyorquinos que se llevaron dos carreras que empujó el mexicano Alek Thomas con un doble al jardín derecho durante la primera entrada, pero en la cuarta emparejaron la pizarra con Home run de Wells y Torres también anotó por lo que las coas se pusieron 2-2.

En el séptimo inning con una carrera para cada uno se mantuvieron igualados, pero en la octava Arizona tomó una vez más la ventaja. No obstante, en la parte baja de la misma entrada llegaron las carreras de Torres, Wells y Volpe para definir la pizarra final en favor de los locales. Los New York Yankees no quedaban fuera de la postemporada desde el año 2016 y es la primera vez con Aaron Judge como capitán.

Leyenda

“Es duro. Cada año que llevo en Nueva York fuimos a la postemporada. Será algo un poco distinto este invierno, pero nos permitirá trabajar un poco más y llegar mejor para la próxima”, dijo a la agencia AP Aaron Judge quien el año pasado tuvo una temporada de ensueño al llegar a los 62 home runs. El capitán de los Yankees también lamentó que las cosas no salieron bien para ellos sobre todo por los lesionados.

“Muchas cosas salieron mal. Se pueden mencionar diferentes aspectos, pero el resumen de todo es que no supimos hacer nuestro trabajo”, agregó. por su parte Aaron Boone, manager de los neoyorquinos, aseguró que no piensa en si podría continuar la próxima temporada que espera cumplir. “No me preocupo por eso. No está en mis manos. Estoy completamente cómodo con quién soy y con las cosas que puedo controlar.

"En mi mente, estoy haciendo todo lo posible para llegar a la temporada muerta preparado para ponernos en una mejor posición para tratar de competir por un campeonato. Ése es el objetivo y hasta que me lo quiten, ése es mi enfoque”, dijo Boone en conferencia de prensa. A los Yankees les quedan seis partidos antes de finalizar su participación en la temporada, todos de visitante en donde enfrentarán a Blue Jays y Royals.

Fuente: Tribuna