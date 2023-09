FIA pone en la mira 'trampa' de Red Bull que involucra a 'Checo' Pérez en el GP de Japón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El terrible día de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Japón también puso en la mira de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a la escudería Red Bull que aprovechó un vacío en el reglamento para evitar que se trasladara una sanción. De esta manera el máximo organismo del automovilismo buscará evitar que en el futuro otros equipos se aprovechen de esa situación.

El hecho que llamó la tención de la FIA, según informó el diario Marca, fue el doble regreso de 'Checo' Pérez en el GP de Japón. El mexicano tuvo un primer problema en la salida en donde tocó su auto con el de Hamilton lo que daño la parte delantera del RB19 por lo que tuvo que entrar al pit-lane para ser cambiado. Después llegó el otro incidente en donde chocó con Kevin Magnussen por lo que por segunda ocasión en la carrera tuvo que salir de la pista y además, se lelvó una sanción de cinco segundos.

La sanción de cinco segundos pudo haberse quedado para el Gran Premio de Qatar, pero Red Bull lo evitó mandando al mexicano de regreso al circuito, algo que sorprendió. Pero la escudería austríaca no había comunicado al parecer el retiro del mexicano por lo que 'Checo' siguió unas vueltas más hasta que finalmente regresó a boxes cumpliendo sus cinco segundos de sanción y evitando así que tuviera que pagarlos en el siguiente Gran Premio.

Créditos: X @SChecoPerez

Ante esto, la FIA buscará bloquear el vacío legal que existe para que en futuras carreras no se repita y los equipos eviten cumplir sanciones en carreras donde no tengan ningún efecto, según informó el diario español. A Red Bull la estrategia le ayudará para no dar ventajas en la siguiente prueba y que el mexicano pueda correr limpio y mantenerse en el segundo puesto de la tabla de pilotos de esta temporada en la Fórmula 1.

Con el campeonato de Max Verstappen casi asegurado, ahora le corresponderá a Sergio Pérez quedarse con el segundo puesto, algo que buscó la campaña pasada, pero que desafortunadamente para el no pudo lograr y fue Charles Leclerc quien terminó por ser subcampeón. El piloto mexicano se ubica segundo de la tabla con 223 puntos y tiene una buena ventaja sobre Lewis Hamilton que tiene 190, aunque este último Gran Premio, 'Checo' no sumó.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

La actividad en la Fórmula 1 se detendrá una semana, por lo que regresará para el Gran Premio de Qatar que se correrá en el Circuito Internacional de Lusail el próximo domingo 8 de octubre de 2023. La carrera está pactada para iniciar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (10:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna