Kemonito inicia acciones legales por derechos de su personaje y el CMLL ya respondió

Ciudad de México.- Jesús Juárez Rosales, quien ha dado vida al mini luchador Kemonito, ha iniciado una disputa legal en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por los derechos del personaje y en conferencia de prensa compartió que ha recibido amenazas por sus redes sociales por parte de personas desconocidas, además de que su equipo legal ha afirmado que existen otras regularidades entre su representado y la empresa de lucha.

"Yo lo que quiero es que se me retribuya lo que se me debe. Los derechos patrimoniales, además el personaje fue hecho por mí. A mí se me dio el dibujo y me pidieron que lo armara, yo lo he diseñado, cortado, cosido, lo he hecho todo, mis máscaras, he registrado souvenirs, además el nombre no fue dado por ellos, fue obra del doctor (Alfonso) Morales, aseguró Kemonito en conferencia donde señaló que: “Por mis redes me han insultado".

El abogado de Kemonito, Enrique Sáenz, agregó también que existen otras irregularidades en el contrato del mini luchador y la empresa de lucha libre en donde consideró que se han violentado sus derechos laborales. “Se ha violentado los derechos laborales. No le entregaron copias de los contratos y todo es violatorio a la Ley del Trabajo, además no se le reconoce como trabajador. Quieren jubilarlo a él pero no a Kemonito, tienen que jubilarse ambos", dijo el abogado.

Por otra parte también reveló que fue amedrentado por unas personas. Ante las acusaciones el CMLL se pronunció a través de un comunicado en el que señaló que Kemonito manifestó su intención de retirarse, aunque aceptó que no lo hizo de manera formal. Mientras que defendieron que el personaje es propiedad de la empresa y que incluso el propio luchador lo ha aceptado en medios de comunicación anteriormente.

"Aunque nunca lo hizo de manera formal, el Sr. Juárez Rosales, manifestó su deseo de retirarse, a lo que siempre estuvimos de acuerdo, sin embargo, como el propio Sr. Juárez Rosales lo ha señalado a diferentes medios durante varios años, la Empresa tiene la propiedad intelectual del registro marcario y es de nuestro interés, tal como se lo manifestamos, que el personaje continúe siendo uno de los más queridos por la afición del CMLL que desde sus inicios lo ha abrazado como uno de sus favoritos", escribieron.

Respecto a las amenazas, el CMLL rechazó ese tipo de prácticas que aseguró es por parte de terceros. "Por este medio también rechazamos categóricamente como han intentado influir en la opinión pública con falsas declaraciones, así como también reprobamos las amenazas que terceros han hecho contra esta institución, su personal y sus instalaciones. Procederemos en todo momento por la vía legal y en completo apego derecho", aseguraron.

