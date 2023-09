DT del Fulham revela los motivos por los que confía en Raúl Jiménez pese a falta de gol

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Pese a su larga sequía frente a la portería, Raúl Jiménez sigue siendo de la confianza del director técnico del Fulham Marco Silva, aún también pese a las criticas que poco a poco comienzan a llegar también desde un sector de los aficionados al equipo, por lo que el entrenador explicó que el mexicano forma parte de los titulares "porque está haciendo algo bien" además de destacar su máximo esfuerzo.

“Raúl está mejorando, entiende mejor lo que queremos de él. Juega porque está haciendo algo bien. Siempre da el máximo, cada día”, dijo el entrenador Silva en la conferencia de prensa previa al partido que tendrán contra Norwich City como parte de la Copa de la Liga en Inglaterra. En Fulham Jiménez ha jugado seis partidos esta temporada, los seis los ha jugado como titular y en cinco ha salido de cambio.

Aunque el mexicano no ha anotado ha destacado en asociación con sus compañeros, pero el último toque sigue pendiente. Para este siguiente partido el estratega advirtió de una serie de cambios, aunque no especificó en qué posiciones los hará. “Hicimos seis o siete cambios contra Spurs. Mañana probablemente también hagamos algunos cambios porque todos están trabajando muy duro. Este grupo es realmente competitivo.

Créditos: X @FulhamFC

"Descanso no es la mejor palabra. No estoy aquí para dar descanso a los jugadores. Podemos hacer cierta rotación, puedes darles a algunos jugadores la oportunidad de jugar, porque lo merecen", dijo el entrenador del Fulham. "No es porque queramos dar descanso a los demás, no es algo que me guste hacer o me guste decir, porque aquí nadie está para descansar. Estamos aquí para dar oportunidades a los jugadores que las merecen”, agregó.

El Fulham que es noveno de la clasificación con ocho puntos después del empate con Crystal Palace el fin de semana, ahora el enfrentará al Norwich City en al tercera ronda de la Copa de la Liga, mientras que en la liga se medirán al Chelsea la próxima semana. Para este partido el entrenador insistió en la importancia que tiene por lo que aún con los cambios cree que pueden presentar un equipo fuerte.

“Norwich es realmente importante para nosotros. Queremos seguir jugando en esta competición. Vamos a jugar con un once fuerte, al cien por ciento, porque el grupo es muy competitivo entre ellos, incluso si cambias un cierto número de jugadores, seremos un equipo fuerte", expresó.

