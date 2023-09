Javier Aguirre y el Mallorca frenan al Barcelona y le arrebatan un punto

Comparta este artículo

Palma de Mallorca, España.- El Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre le hizo un gran partido al Barcelona al que empató 2-2 con lo que evita que aumente su ventaja en el liderato general y rescata un valioso punto ante uno de los equipos más fuertes del torneo. El conjunto rojo tuvo que resistir para conseguir el empate que llegó en la recta final del partido y que el conjunto blaugrana no pudo remontar en el Estadio Mallorca Son Moix.

El primer gol partió de un error en la salida de Marc ter Stegen quien posteriormente fue salvado por sus defensores, pero Sánchez, de cabeza, volvió a dejar el balón para Vedat Muriqi quien al minuto 8 resolvió con remate de pierna derecha desde el centro del área. Al minuto 41, el Barcelona igualó el marcador gracias a un gol de larga distancia de Rapinha que se clavó abajo en la esquina izquierda de la portería con lo que parecía que se irían igualados al descanso.

Pero eso no sucedió y nuevamente fue el Mallorca quien consiguió irse al frente en el marcador luego de un balón largo del portero que prolongó Muriqi y que resolvió Abdón Prats ante la salida de Ter Stegen. Para la segunda mitad, Joao Félix mandó un tiro al poste y después el VAR anuló un posible penalti al demostrarse que el jugador del Barcelona no había sido contactado por el defensa. No obstante el gol del empate no tardó en llegar.

Créditos: X @RCD_Mallorca

Fue Fermín López al minuto 75' quien mandó el balón al fondo con un remate en el centro del área tras una asistencia de Rapinha por derecha y una pantalla de Lewandowski incluida. Estoy satisfecho, tuvimos fortuna en lo poco que generamos arriba. Al final Pablo Maffeo se fue expulsado por parte de Mallorca, pero al ser en el último minuto no influyó en las posibilidades de una victoria para el Barcelona.

"Hemos hecho dos goles a un equipo que te mete en tu área. Es un empate que nos devuelve a nuestra identidad, a lo que hicimos el año pasado y debemos hacer éste. Es un punto para recuperar sensaciones, para que nos demos una alegría y nos quitemos de la cabeza la basura del otro día. Si competimos, somos capaces de plantar cara al campeón. Recuperamos esa identidad y compromiso", dijo Javier Aguirre al final del partido.

"El problema ha sido que se nos han avanzado en el marcador con un error nuestro. Cuando mejor estábamos, para remontar el partido antes del descanso, nos meten el segundo. Son errores impropios nuestros, que no deben ocurrir. Hemos generado, aunque pensábamos que nos costaría más, pero es que hemos concedido demasiado", dijo Xavi, técnico del Barcelona al analizar el empate.

Fuente: Tribuna