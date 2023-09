¿Chivas puede reclamar alineación indebida de Mazatlán y ganar el partido en la mesa?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Chivas sufrió una dolora derrota de 1-3 en casa ante el Mazatlán FC en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX y que terminó con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria del equipo sinaloense y que al conjunto tapatío lo sume más en su crisis de resultados. El funcionamiento de los locales fue muy criticado por parte de los fanáticos y pone en duda nuevamente la continuidad de Paunovic.

Nicolás Benedetti abrió el marcador al minuto 37 de juego y al minuto 43 Yoel Bárcenas anotó el segundo tanto para la escuadra visitante. La goleada se consumó en el segundo minuto de tiempo añadido con el tanto de Eduard Bello y un gol de Roberto Alvarado al último minuto hizo más decoroso el marcador para las Chivas. Tras el resultado, surgió también la posibilidad de que el jeugo lo ganara el Guadalajara en la mesa.

Esto debido a la presencia de Joaquín Esquivel en la banca de Mazatlán, quien según el registro de la Liga MX acumulaba cinco tarjetas amarillas, dos con Necaxa y tres con Mazatlán. No obstante, en el reporte de la Comisión Disciplinaria solo se muestran tres amonestaciones para el jugador, por lo que el equipo no fue notificado sobre que no podía ser convocado. De inmediato comenzaron las especulaciones porque el reglamento no es muy claro.

El reporte de la Comisión Disciplinaria | X @medranoazteca

Por un lado las reglas indican que cinco amonestaciones es motivo de suspensión, por otro no se aclara si el hecho de ser amonestado mientras se pertenecía a otro equipo en el mismo torneo no cuenta al ser traspasado. Algunos argumentos también apuntan a que pudo haber sido error de la propia liga. Mientras tanto, las autoridades deportivas no han aclarado la situación y en Chivas ya habrían metido una solicitud para investigar una posible alineación indebida.

Según el comentarista David Faitelson Chivas hizo la reclamación a la Comisión Disciplinaria para buscar ganar los tres puntos. De acuerdo con el reglamento de sanciones el equipo que reclame tiene 24 horas, después de finalizar su partido para enviar un oficio. “La alineación indebida podrá ser sancionada de oficio y/o a petición de parte. En cualquiera de los dos supuestos, se deberán observar los siguientes términos [...] En caso de Fase Final, partidos extraordinarios o fuera de jornada, el plazo será de 24 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados”, se indica.

Al terminar el partido, el técnico de Chivas, Veljko Paunovic admitió que "se revisará esta situación", cuando fue cuestionado sobre la posible alineación indebida. Por su parte, el técnico de Mazatlán FC, Ismael Rescalvo se mostró tranquilo ya que cuentan con la notificación de que el jugador no estaba suspendido. “Escuché un rumor, pero tenemos la notificación oficial que el jugador no está sancionado y eso es lo que vale, ¿no? El jugador podía jugar tranquilamente”,

