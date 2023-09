Comisión Disciplinaria acepta error en caso Esquivel pero Chivas pierde por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la polémica por una posible alineación indebida de parte del Mazatlán FC quien tuvo en la banca a Joaquín Esquivel, jugador que sumaba hasta el partido de ayer cinco tarjetas amarillas este torneo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunció al respecto y aceptó que el futbolista si debió de haber cumplido con una suspensión; sin embargo, no dará el triunfo a Chivas.

La razón que expuso la Comisión es que existió un error en su sistema que impidió contabilizar las tarjetas amarillas que Esquivel había tenido en su anterior equipo en este mismo Apertura 2023 y que por lo tanto no fue notificado al equipo sinaloense, por lo que desestimaron la posibilidad de castigar por alineación indebida a Mazatlán FC que se quedará con el triunfo de 3-1 y los tres puntos correspondientes.

Te podría interesar LIGA MX ¿Chivas puede reclamar alineación indebida de Mazatlán y ganar el partido en la mesa?

Créditos: Facebook Chivas

Según explicó en su comunicado la Comisión Disciplinaria, de conformidad con el artículo 78 del reglamento de sanciones, "para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas", situación que no sucedió, pues en el oficio correspondiente solo se señalaban tres tarjetas.

"En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones", según se explicó en el comunicado.

Por lo tanto mencionaron que Mazatlán será informado oficialmente de la suspensión del jugador para el partido correspondiente a la siguiente jornada, es decir para el partido contra Tigres que se jugará el sábado y que es correspondiente a la jornada 10 del torneo. En cuanto a sus sistemas aseguraron que se harán los ajustes correspondientes. De esta manera la queja de Chivas no procedió y se consuma su derrota también en el escritorio.

Ivar Sisniega promete revisar reglamentos

Luego de los diferentes acontecimientos que han ocurrido en la Liga MX debido a la falta de claridad en los reglamentos, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, prometió que se revisarán. “Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento; no solo es cómo se aplica el reglamento. Hay que revisar el reglamento de fondo, vamos llegando, y lo vamos a hacer. Nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo", mencionó luego de su participación en un congreso en Pachuca.

Fuente: Tribuna