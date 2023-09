'Canelo' Álvarez y el peculiar detalle con los aficionados en la ceremonia de pesaje

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo se vieron las caras por última vez antes de su esperada pelea de este sábado. Ambos boxeadores subieron a la báscula y marcaron las 167.4 libras exactas por lo que todo queda listo para la función en la T-Mobile Arena. El mexicano aseguró estar listo para este nuevo reto y el estadounidense no lució mal pese a que subió dos divisiones, pues tiene una buena altura la cual se vio durante la ceremonia.

Una vez que ambos cumplieron con el peso pactado y que quedaron frente a frente por última vez antes de este sábado, el 'Canelo' agradeció a los cientos de fantáticos que se dieron cita en la ceremonia de pesaje pese al intenso sol que había por lo que tuvo un gran detalle al invitar las bebidas para todos los asistentes, situación que fue celebrada aún más, pues ya habái bastantes gritos de apoyo para el pugilista tapatío.

"Gracias a todos nos vemos el sábado, pero quiero decirles algo más, sé que han estado en el sol y háganlo con responsabilidad: por ahí debe haber unas ‘VMC’, ‘Viva México Cabrones’, eso significa, vayan y agarren que yo invito, yo invito para todos ustedes, gracias por su apoyo", mencionó 'Canelo' al micrófono minutos después de asegurar que el público será testigo de una gran pelea y que no habrá diferencia por el peso.

"Será una gran pelea, el factor del peso no importará, yo hice eso antes y me sentí bien, estoy listo", mencionó el mexicano. Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará al estadounidense Jermell Charlo, en Las Vegas, Nevada, quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023.

La hora y cartelera completa del evento ya quedó confirmada con sus peleas preliminares. En México la pelea se podrá seguir a través de diferentes plataformas de transmisión. Por televisión de paga a través de ESPN, mientras que por televisión abierta se podrá seguir por TV Azteca en su canal 7 y Televisa en el canal 5. Mientras que por streaming a través de la plataforma Star Plus.

Jermell Charlo llegará con un récord de 35 ganadas (19 por nocaut), una derrota y un empate. En su última pelea derrotó al argentino Brian Castaño por nocaut en el décimo round en una pelea realizada en el 2022. Mientras que Saúl Álvarez llegará con una marca de 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates. Su último triunfo fue ante John Ryder a quien superó por decisión unánime el pasado mes de mayo en Guadalajara.

