¿Quién es Jake Gatewood, el nuevo refuerzo de Yaquis de Obregón para la temporada 2023-24?

Ciudad Obregón, Sonora.- De cara a su preparación para la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Yaquis de Obregón anunciaron a un nuevo refuerzo con el infielder estadounidense Jake Gatewood. Se ttrta del quinto elemento que ha sido confirmado como parte de los nuevos rostros para integrar el plantel de la nueva campaña y que buscará aportar su experiencia en favor del equipo de la 'Tribu' que este invierno aspira a lo más alto.

El nuevo refuerzo de los Yaquis nació en Visalia, California en los Estados Unidos y acaba de cumplir los 28 años. No es su primera vez en el beisbol mexicano, ya que justo este verano formó parte de los Tecolotes de los Dos Laredos, organización de la que llega procedente. En su pasó por el equipo llegó a la final de la Zona Norte y destacó con un promedio de bateo de .252 AVG en 78 encuentro en los que logró también 33 carreras anotadas, 36 impulsadas y pegó un total de seis cuadrangulares.

A su llegada al equipo, Gatewood no pudo ocultar su emoción por formar parte del equipo cajemense, del cual reconoció la historia que tiene. Además, se ha sentido arropado desde su llegada por lo que se mostró comprometido de poder aportar toda su calidad, como lo ha ido demostrando en los últimos meses en su participación en la liga de verano en México con el equipo de los Teocolotes de los Dos Laredos.

“Emocionado por vivir esta experiencia con la organización de Obregón, tengo compañeros que me hablaron de la historia de este equipo y vengo a sumar para logar cada objetivo paso a paso. Todos en el vestidor me recibieron como uno mas de la familia y el mánager me ha pedido que juegue hoy mismo para estar en ritmo lo más pronto posible”, dijo el norteamericano en declaraciones para los medios oficiales de los Yaquis.

En el beisbol estadounidense, Gatewood fue seleccionado en el lugar 41 del draft por los Milwaukee Brwers, organización que lo envió a ligas menores con Brewers AZL. Más tarde llegó a los Wisconsin Timber Rattlers y luego a Helena Brewers, Carolina Mudcats y Biloxi Shuckers. En 2021 llegó a Los Angeles, Angels a Triple A con Salt Lake Bees. Hasta que este año llegó al beisbol de México.

De inmediato se puso a las órdenes de Gerardo Álvarez para participar en la Fiesta Mexicana del Beisbol que se disputa actualmente en Arizona, Estados Unidos en busca de tomar ritmo para el inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacifíco que cada vez está más cerca.

