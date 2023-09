Neymar hace fuertes revelaciones sobre su estancia en el PSG junto a Lionel Messi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Neymar Jr. recientemente dejó al París Saint-Germain (PSG) para incorporarse al Al Hilal de Arabia Saudita y con ello dejó atrás una etapa de la que no tiene muy buenos recuerdos y que ha llegado a considerar como "un infierno" por lo vivido en ese entorno. Este caso lo hizo extensivo también a Lionel Messi quien también salió tras una temporada complicada en el equipo de la capital francesa.

Neymar se encuentra en Brasil tras atender el llamado de la selección para las eliminatorias, fue en su país donde brindó una entrevista en donde hizo fuertes revelaciones sobre su época como jugador en el PSG junto a Messi en donde destacó que ambos la pasaron mal por lo que se alegró de que el argentino se coronara campeón del mundo en Qatar, al tiempo que detalló qué pasó en el equipo parisino.

"Me alegré mucho por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Tocó el cielo con la selección argentina, ganó todo en los últimos años y con el París vivió el infierno, vivimos el infierno, tanto él como yo", dijo Neymar en entrevista con O Globo en donde agregó que quedaron disgustados por no haber logrado hacer historia en el equipo como se lo habían propuesto.

Créditos: psg.fr

"Estamos disgustados, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para hacerlo lo mejor posible, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso nos volvimos a juntar, nos juntamos allí para poder hacer historia. Por desgracia, no lo conseguimos”, agregó Neymar quien opinó que la manera en que Messi salió de Brasil no fue la que merecía su figura como futbolista.

“Messi se fue del PSG de una manera que futbolísticamente no se merecía. Por todo lo que es, por todo lo que hace, cualquiera que lo conozca lo sabe, es un tipo que entrena, que lucha, si pierde se enoja, y fue injustamente acusado en mi opinión. Pero al mismo tiempo me alegré mucho de que ganara el Mundial. El futbol fue justo esta vez: Messi se merecía acabar su carrera así", dijo Neymar.

Fuente: Tribuna