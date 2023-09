Santiago Giménez se luce con otro doblete en Feyenoord pero enciende las alarmas por lesión

Comparta este artículo

Utrecht, Países Bajos.- Una vez más, Santiago Giménez se lució con un doblete en la goleada del Feyenoord 1-5 sobre el Utrecht en partido de la jornada 4 de la Eredivisie. El mexicano tuvo una gran actuación mientras estuvo en el campo, pues tuvo que salir del terreno de juego debido a una molestia que se le presentó en los primeros minutos del segundo tiempo por lo que tuvo que ser sustituido por su entrenador.

De inmediato llegó el gol de Santiago Giménez en un trazo largo que Hancko alcanzó a tocar para bajar el balón a la entrada del mexicano quien con el balón a media altura remató de cabeza sorprendiendo al portero y logrando así abrir el marcador. Parecía que no habría problemas para imponerse en el juego, pero llegó la reacción del Utrecht diez minutos después en una jugada que siguió a un grave error del Feyenoord.

Entre el portero y defensa no se pusieron de acuerdo para tomar el balón y terminaron por mandarlo a tiro de esquina. En la siguiente jugada Wieffer no pudo despejar para el Feyenoord y dejó el balón para Ryan Flamingo que no desaprovechó para empujar el balón al fondo de la portería. Pero al 27', Calvin Stengs no perdonó frente al portero, luego de un pase filtrado de Ivanusec que dejó prácticamente solo al delantero neerlandés.

Antes del descanso llegó el segundo gol del delantero mexicano que llevó el balón casi a línea final, recortó hacia el centro en dirección a portería, aguantó la carga de su marcador y remató cruzado. El balón pegó en el portero, pero se le pasó la pelota. En la segunda mitad, Giménez se tiró en el campo señalando el abductor por lo que el entrenador decidió sustituirlo. El mexicano salió por su propio pie y en su lugar entró Ayase Ueda.

La lesión es una mala noticia también para la Selección Mexicana, que en los próximos días tendrá sus partidos de fecha FIFA y para los que Giménez fue convocado por Jaime Lozano para enfrentar a Australia y Uzbekistán. Ahora habrá que esperar a que se realicen las pruebas médicas pertinentes para conocer el alcance de la lesión del delantero mexicano que se coloca como líder de goleo de la Eredivisie.

Fue precisamente al japonés Ueda el que anotó el cuarto gol del Feyenoord al recibir el balón de espaldas y en un mismo movimiento se puso de frente al portero que definió frente a la portería. ya en el último minuto del partido Yankuba Minteh recibió el balón, fintó al portero, recortó al defensa y después definió de pierna izquierda para terminar la goleada. Ahora el equipo se coloca en tercer lugar a un punto del líder.

