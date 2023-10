Capitanes de la CDMX da la sorpresa y anuncia a Juan Toscano para la NBA G League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Capitanes de la Ciudad de México dieron la sorpresa al anunciar la llegada de Juan Toscano, quien formará parte del equipo para la temporada 2023-2024 de la NBA G League. Así, Toscano-Anderson vuelve a México luego de participar por cuatro temporadas en la National Basketball Association (NBA) en donde se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar un anillo de campeón del mejor basquetbol del mundo.

Juan Toscano se mostró entusiasmado por volver al equipo en el que comenzó su carrera por lo que se mostró contento de poder recibir la oportunidad de participar en el equipo una vez más. el alero jugó en México en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP) en donde fue campeón en dos ocasiones y en una fue elegido como el mejor jugador de la temporada, por lo que ya sabe lo que es jugar en este equipo.

"Estoy muy emocionado con esta parte de mi travesía porque México es donde comencé mi carrera profesional en 2015. He podido abrazar mi cultura durante estos años y espero continuar construyendo el legado. Estoy muy emocionado y agradecido con Capitanes por darme esta oportunidad de conectarme con mi gente nuevamente", dijo Juan Toscano en sus primeras declaraciones citado en un comunicado del equipo.

Toscano en un juego de la NBA | NBA.com

"El baloncesto tiene mucho potencial, he visto la visión que tiene Capitanes, he visto lo que han hecho hasta ahora, me gusta ser parte de esto y marcar la diferencia para el baloncesto mexicano", añadió Toscano-Anderson luego del anuncio de su regreso al equipo capitalino. En la última temporada, el mexicano formó parte del Utah Jazz en la última temporada de la NBA en donde participó en 22 juegos, promediando 3.4 puntos, 2.9 rebotes y 1.8 asistencias por juego.

Antes de su arribo al Jazz, también formó parte de Los Angeles Lakers y previamente formó parte de los Golden State Warriors con los que se proclamó campeón de la NBA y se convirtió en el primer mexicano en lograrlo. Moisés Cosio, dueño de Capitanes resaltó la llegada de su nuevo elemento. "Este proyecto, que inició en 2016, siempre ha tenido como objetivo traer el mejor baloncesto a México. Juan es una historia de éxito en la G League y la NBA, y estamos contentos de que Juan sea el nuevo miembro de la familia Capitanes", dijo.

"La carrera de Juan ha sido increíble, desde formar parte de Santa Cruz Warriors para unos tryouts hasta ser campeón de la NBA con Golden State Warriors. No podría estar más emocionado de que se una a nosotros en nuestra segunda temporada en la Ciudad de México", dijo por su parte Nick Lagios, general manager de Capitanes. La temporada regular de la NBA G League comenzará el próximo 27 de diciembre.

Fuente: Tribuna