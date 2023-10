Dmitry Bivol tiene a su favorito para la pelea 'Canelo': "Estaré feliz si gana Charlo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dmitry Bivol, el último verdugo del mexicano Saúl Álvarez dejó clara su preferencia para la pelea de esta noche en donde el 'Canelo' se medirá a Jermell Charlo, pues aunque dijo que será una pelea interesante y que cree que el tapatío es el favorito para ganar, no ocultó su preferencia por una victoria del boxeador estadounidense que para esta pelea subió dos divisiones en busca de los títulos del Supermediano.

"Va a ser una pelea interesante. Creo que Canelo debería ganar. Pero estaré feliz si gana Charlo. Me interesa una pelea de unificación en 168", escribió Bivol a través de su cuenta de X, antes Twitter, al analizar la pelea en la que el mexicano se subirá por segunda vez en el año. El boxeador ruso era el principal candidato del mexicano para pelear en esta fecha en busca de la revancha, pero no llegaron a un acuerdo.

Ante la imposibilidad de cumplir su deseo de pelear con Bivol en una pelea de revancha, 'Canelo' anunció la pelea contra Charlo con la esperanza de que en un futuro pueda darse un nuevo combate entre ambos. Hace unos meses, el equipo de Dmitry Bivol no estuvo de acuerdo con los términos de la segunda pelea y por lo tanto la revancha no se pudo concretar como se buscaba desde hace tiempo.

Vadim Kornilov, manager del peleador ruso, expresó su descontento en una entrevista con ESPN y mandó un fuerte mensaje sobre las negociaciones, pues consideró que en realidad no quieren la revancha al pretender hacer la pelea en los mismos términos que en la primera. “Ellos no quieren la revancha, saben que perdieron muy feo en la primera pelea, y que tienen menos posibilidades de ganar en la segunda.

"¿Cuándo escuchaste de un peleador que después de perder pidiera la revancha en los mismos términos?", dijo Kornilov a la cadena estadounidense hace unos meses cuando todavía estaban en negociaciones. Incluso cree que existe la posibilidad de que sea un pretexto para que puedan pelear con otro rival y dio candidatos que al final no fueron los elegidos para la pelea de este mes de septiembre.

¿A qué hora y dónde ver en vivo 'Canelo' Álvarez vs Jermell Charlo?

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada este sábado 30 de septiembre. La función estelar comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo del pacífico) y habrá varias opciones de transmisión. Por televisión abierta podrá sintonizarse por el canal 7, 7.2 y canal 40 de TV Azteca, mientras que también será transmitida por el canal 5 de Televisa. En televisión de paga se podrá ver a través de ESPN y en streaming por Star Plus.

Fuente: Tribuna