Dodgers se pronuncian por caso de Julio Urías y toman fuertes medidas al respecto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de que se informara sobre el arresto y posterior liberación de Julio Urías en la mañana de este lunes, bajo acusaciones de violencia doméstica, Los Angeles Dodgers, organización a la que pertenece el mexicano en la Major League Baseball (MLB), se pronunció al respecto de estos hechos y también tomó su primera decisión en contra del lanzador sinaloense.

Los Dodgers aceptaron tener conocimiento del caso que involucra a su pelotero y reconocieron no conocer a detalle lo ocurrido por lo que mientras tanto tomaron la decisión de separar a Urías, quien de momento no viajará con el equipo para su siguiente compromiso de la temporada ante Miami Marlins. Por otra parte, precisaron que no harán más comentarios al respecto de ocurrido con el pitcher mexicano que esperaba lanzar nuevamente.

"Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento", escribió la organización angelina en un breve pronunciamiento a través de sus redes sociales. Ahora, habrá que esperar para saber como se desarrolla el caso y las posteriores medidas que se puedan tomar contra el lanzador mexicano.

Fue durante la mañana de este lunes que un reporte del reportero de ESPN, Jeff Passan, informó que Urías fue arrestado bajo acusaciones de delitos graves de violencia doméstica, esto confirmado por un oficial de la policía de Los Ángeles a la cadena estadounidense. El abridor mexicano fue fichado por las autoridades durante la madrugada y esta mañana salió libre luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Cabe recordar que no es la primera vez que Julio Urías ha sido señalado por esta situación, ya que en el 2019 también había sido detenido bajo sospecha de haber agredido a su pareja. Según testigos, había sido visto discutiendo con una mujer en el estacionamiento de un centro comercial y posteriormente la empujó al suelo. En ese entonces los cargos en su contra finalmente no procedieron debido a que la mujer descartó la agresión,

Pese a esto la situación no pasó inadvertida para la Major League Baseball (MLB) que suspendió al mexicano por 20 partidos al violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica de la liga. Esta semana, Julio lanzó por última vez el viernes en el juego ente Los Dodgers y los Atlanta Braves en un juego más de la temporada 2023 en donde no ha logrado ser más consistente como se esperaba.

