Julio Urías es arrestado tras acusaciones graves de violencia doméstica

Ciudad de México.- En un hecho muy grave y que ha causado gran sorpresa, el pitcher mexicano de Los Angeles Dodgers, Julio Urías, fue arrestado este domingo por la noche luego de recibir graves acusaciones de violencia doméstica, según reportes de la cadena ESPN que también detallan que el 'culichi' salió de prisión durante la mañana de este lunes luego de pagar una costosa fianza.

De acuerdo con Jeff Passan, reportero de ESPN, Julio Urías fue arrestado bajo acusaciones de delitos graves de violencia doméstica, esto confirmado por un oficial de la policía a la cadena estadounidense. El abridor mexicano fue fichado durante la madrugada y esta mañana salió libre luego de pagar una fianza de 50 mil dólares. El medio TMZ sports, detalló que el sinaloense fue llevado a una cárcel de Los Ángeles al rededor de la una de la mañana.

Hasta el momento, Los Angeles Dodgers no se han pronunciado al respecto y el departamento de policía no ha dado más detalles al respecto; sin embargo, no es la primera vez que Julio Urías ha sido señalado por esta situación, ya que en el 2019 también había sido detenido bajo sospecha de haber agredido a su pareja. Según testigos, había sido visto discutiendo con una mujer en el estacionamiento de un centro comercial y posteriormente la empujó al suelo.

Los cargos en contra de Urías finalmente no procedieron debido a que la mujer descartó la agresión, pero la Major League Baseball (MLB) suspendió al mexicano por 20 partidos por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica. Esta semana, Julio lanzó por última vez el viernes en el juego ente Los Dodgers y los Atlanta Braves en un juego más de la temporada 2023 en donde no ha logrado ser más consistente como se esperaba.

Este año, Urías tiene un récord de once juegos ganados y ocho perdidos y ha padecido terribles momentos sobre el diamante, además de una lesión que lo alejó por poco más de un mes. Ahora se le añade esta situación sobre la que habrá que esperar que impacto tiene en su carrera profesional, pues posiblemente implique una nueva reacción por parte de las autoridades de la MLB que podrían imponerle una nueva medida disciplinaria.

