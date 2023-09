Julio Urías: Esto es lo que hizo el pitcher mexicano antes de ser detenido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Unas horas antes de que fuera detenido el lanzador mexicano Julio Urías, había sido parte de una exclusiva lista de estrellas que se dieron cita para presenciar un importante evento deportivo en la ciudad de Los Ángeles. No es un secreto que el sinaloense también es aficionado al futbol, pues así lo ha mencionado en algunas entrevistas en donde incluso se ha dicho que es seguidor del América.

Por lo que la noche del domingo asistió al Banc of California Stadium en donde Los Angeles FC recibieron al Inter Miami en donde milita Lionel Messi. Urías formó parte de una extensa lista de personajes famosos entre los que había deportistas, actores, actrices y músicos. Al no tener participación con Los Dodgers esa noche, el mexicano acudió el encuentro junto a otros compañeros de su equipo en las Grandes Ligas.

Según la lista de personas notables que estuvieron en el encuentro, ahí aparece el nombre de Julio Urías, así como el de sus compañeros Mookie Betts y Clayton Kershaw. También estuvieron otros deportistas como LeBron James, James Harden o actores y actrices como Leonardo Di Caprio, Tom Holland, Tobey McGuire y Selena Gómez, cuya reacción se volvió viral en una jugada de Lionel Messi.

Horas más tarde fue arrestado por la policía de Los Ángeles ante graves acusaciones de violencia doméstica, según reportes de la cadena ESPN que detallaron que el 'culichi' salió de prisión durante la mañana de este lunes al pagar una costosa fianza de 50 mil dólares, noticia que conmocionó a los aficionados al beisbol y que llevó a los Dodgers a tomar postura y una determinación ante lo ocurrido con el mexicano.

Los Dodgers aceptaron tener conocimiento del caso que involucra a su pelotero y reconocieron no conocer a detalle lo ocurrido por lo que mientras tanto tomaron la decisión de separar a Urías, quien de momento no viajará con el equipo para su siguiente compromiso de la temporada ante Miami Marlins. Por otra parte, precisaron que no harán más comentarios al respecto de ocurrido con el pitcher mexicano que esperaba lanzar nuevamente.

Esta no es la primera ocasión que Urías es acusado de violencia doméstica, ya que el 2019 también había sido detenido bajo sospecha de haber agredido a su pareja. Según testigos, había sido visto discutiendo con una mujer en el estacionamiento de un centro comercial y posteriormente la empujó al suelo. En este entonces las Grandes Ligas suspendieron al mexicano por 20 partidos por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica.

Fuente: Tribuna