Cargos graves en contra Julio Urías habrían sido por lesiones corporales

Ciudad de México.- Luego de la detención de Julio Urías el domingo por la noche y su posterior liberación en la mañana del lunes, los reportes mencionaron que había sido arrestado por cargos graves de violencia doméstica sin dar mayores detalles de los cargos; sin embargo, ahora ha surgido nueva información respecto a la gravedad del problema en el que se encuentra el pelotero mexicano y en este contexto luce como un panorama complicado.

De acuerdo con una vocera del departamento de policía del condado de Los Ángeles mencionada en una nota de la agencia de noticias AP, Julio Urías fue arrestado bajo un cargo grave de haber causado lesiones corporales a su pareja por lo que esto motivó su posterior arresto. Fuera de esta mención no hay más detalles al respecto en el caso que se mantiene también bajo investigación por parte de la Major League Baseball (MLB).

Por otra parte, Dave Roberts, manager de los Dodgers, rompió el silencio previo al juego ante los Miami Marlins y aseguró estar conmocionado tras conocer las noticias de lo ocurrido, sentimiento que comparten la mayoría de los miembros del equipo. "Estoy conmocionado como todos aquí. Es ciertamente muy desafortunado", dijo Roberts, quien por otra parte reconoció que esperaran a que evolucione el caso.

“Creo que todos están al tanto de esto. Pienso que todos se sienten igual que yo en cuanto a que es una circunstancia muy desafortunada. No creo que nadie sepa todo lo que ha ocurrido. Pienso que nuestros chicos están enfocados sólo en el hoy y dejarán que las cosas evolucionen”, dijo el manager del equipo angelino. Fue el domingo por la noche cuando fue arrestado por la policía y salió libre en la mañana del lunes luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Por este motivo el equipo angelino anunció su separación y no realizó el viaje a Miami, pero todavía no lo colocaron fuera del roster. "Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento", escribió la organización angelina en un breve pronunciamiento a través de sus redes sociales.

Ahora, habrá que esperar para saber como se desarrolla el caso y las posteriores medidas que se puedan tomar contra el lanzador mexicano. Mientras tanto deberá presentarse a la corte el próximo 27 de septiembre, unos días antes de que termine la temporada regular de las Grandes Ligas.

