Chivas 'madruga' al América y le 'roba' joya mexicana que militaba en Europa

Guadalajara, Jalisco.- Luego del cierre de mercado de fichajes internacional todavía se están revelando algunos movimientos de los diferentes equipos y en este caso, Chivas dio la gran sorpresa al sumar a sus filas a un elemento mexicano que disputó las últimas temporadas en el futbol de Europa, considerado como una promesa para la Selección Mexicana y que además, era pretendido por varios clubes, entre ellos, el América.

Se trata del delantero Teun Wilke, futbolista mexicano con ascendencia neerlandesa, quien llegó al rebaño a través del Tapatío, su equipo juvenil que participa en la Liga de Expansión MX. Esto le da la posibilidad de subir eventualmente al primer equipo y consolidarse como delantero del rebaño, una posición que ha generado dudas en las últimas temporadas y que en Chivas todavía no han podido solucionar.

Wilke nació en Santiago de Querétaro y se formó en las fuerzas básicas de los Gallos Blancos, después dio el salto a Europa para enrolarse con la categoría Sub 17 del Heerenveen en el 2018, ahí fue ascendiendo a la Sub 19 y a la Sub 21. Fue ahí donde demostró con goles su calidad, hasta que en el 2021 llegó al SPAL de Italia, también en su categoría juvenil Sub 19 en donde jugó un año.

Tras su paso por el futbol italiano fue cedido al Jong Cercle de Bélgica en donde en 17 partidos, marcó 11 goles y dio cuatro asistencias. Finalmente pudo debutar en la primera división la temporada pasada con el Cercle Brugge con quienes participó tres partidos. Desde entonces fue sondeado por clubes mexicanos quienes lo pretendieron en este mercado de verano sin mucho éxito, hasta que finalmente llegó al Tapatío.

Cabe destacar que Wilke es considerado como una de las promesas de México para el ataque y en ese sentido ha sido llamado a las categorías Sub 18 y Sub 21. Entre los torneos en los que ha participado con México, está el Maurice Revello de este año en donde fueron subcampeones. El delantero destaca por sus condiciones físicas, además de las técnicas, pues mide 1.91 de estatura lo que le permite una zancada larga y competir en pelotas aéreas.

También destaca por la manera en que retiene el balón, sus carreras en espacios abiertos y las definiciones con su pierna zurda, características que esperan aprovechar en las Chivas que ha apostado por reforzarse con jugadores mexicanos del extranjero en lugar de comprar en el mercado nacional.

