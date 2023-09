Julio Urías: La fecha clave para el mexicano y las posibles consecuencias de sus actos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Julio Urías por haber reincidido en un caso de violencia doméstica ha puesto la mira, por una parte, en las consecuencias que puede tener para su carrera. De momento ha sido separado de Los Ángeles Dodgers en tanto se esclarecen los hechos y por ahora se conoce una fecha clave para el futuro del mexicano pues fue citado por la corte estadounidense a finales de este mes.

Será el 27 de septiembre cuando Julio Urías tenga que comparecer por las acusaciones de violencia doméstica por las que fue detenido la noche del domingo. Mientras tanto el mexicano fue separado por la organización angelina que este día inicia su serie ante Miami Marlins. Dodgers informó en sus redes sociales que tenían conocimiento de que había sido arrestado y por lo tanto tomaron dichas medidas.

Pese a esto, el nombre de Urías no aparece en la lista de peloteros restringidos ni tampoco fue puesto bajo licencia administrativa, lo que significa que aún no han tomado una decisión más certera. Habrá que esperar la determinación del equipo en los próximos días, pero mientras tanto varios analistas estadounidenses sugieren que la carrera del mexicano en Grandes Ligas corre peligro, pues creen que no seguiría.

Todo ocurre justo cuando Urías estaba por convertirse en agente libre este año y en espera de un nuevo contrato de renovación que pudo haber sido por cifras millonarias, o incluso el ofrecimiento de cualquier otro equipo con las mismas posibilidades económicas. Ahora la incógnita gira en torno a si podrá mantenerse en el mejor beisbol del mundo. En cuanto a las consecuencias inmediatas que podría enfrentar está la de la licencia administrativa.

En este caso el jugador es retirado del roster del club, pero sigue recibiendo un sueldo. Esta licencia puede extenderse de forma indefinida si cuenta con la aprobación de la Asociación de Beisbolistas de Grandes Ligas. La audiencia de Julio ocurrirá poco antes de que comience la postemporada en donde su equipo formará parte, en tanto que él podría perderse esta parte que es considerada la más importante del año.

