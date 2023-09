Mauricio Sulaimán cree que 'Canelo' ante Crawford sería una locura pero no la descarta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de los más recientes rumores del posible siguiente rival de Saúl 'Canelo' Álvarez, entre los que se ha mencionado al campeón Terence Crawford, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, dio su punto de vista sobre esta posibilidad y aseguró que se trata de una locura; sin embargo, no la descartó asegurando que en el boxeo todo puede pasar.

"Pensar que Crawford pueda subir de Welter a Supermedio, en primera impresión es una locura", dijo en primera instancia el dirigente del CMB, pero por otra parte recordó que el boxeo hoy en día puede tener lo que consideró "experimentos" como el escenario que podría plantearse en este caso. "Pero este es el mundo en el que vivimos, el boxeo siempre ha tenido ese tipo de experimentos", analizó Sulaimán en palabras para los medios de comunicación.

En cuanto a la posibilidad de que Terence Crawford pueda competir en caso de que se realizara, Sulaimán consideró complicado el hecho de que le pueda ganar al 'Canelo' debido a la gran diferencia de pesos. "Es difícil creer que Crawford pudiera subir a tal nivel y ganar una pelea con tanto peso de diferencia, es muy difícil", explicó el presidente del CMB sobre esta posibilidad del peleador estadounidense.

Cabe recordar que Saúl Álvarez en una entrevista no descartó la posibilidad de enfrentar a Crawfrod ante quien tendría que cambiar de peso, pero no lo ve como un problema por lo que dijo que si es posible él estaría dispuesto a enfrentarlo. “En el boxeo, uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible (una pelea con Crawford), ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea haga sentido, yo estoy dispuesto. N

"No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos”, mencionó 'Canelo' quien por otra parte también resaltó la diferencia de pesos. “Yo respeto a Crawford. Es un gran peleador. Siempre lo digo, yo no le faltaré el respeto. Pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como Charlo, y ahora todos me preguntan si voy a pelear con Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo”, dijo Álvarez.

En tanto que a Terence Crawford no le disgusta tampoco la idea de enfrentar a 'Canelo', pues en una entrevista reciente mencionó hasta en qué peso podría ser. “Peso pactado. Podríamos hacer un peso pactado”, mencionó Terence quien mencionó que "podría ser en 160 libras o algo así”, agregó sobre la posibilidad de pelear así contra el boxeador mexicano que tiene un contrato con PBC (Premier Boxing Champions) de tres peleas.

