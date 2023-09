Polémico grito en las gradas del US Open detiene el juego de Alexander Zverev

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La polémica llegó al US Open, luego de que un grito que se escuchó en las gradas durante el partido entre Alexander Zverev y Jannik y Sinner, lo que causó la molestia del tenista alemán y por lo cual el partido se tuvo que detener tras quejarse con el juez. Fue hasta que el fanático fue retirado de la grada que el juego pudo continuar, mismo que terminó con la derrota del italiano.

Fue durante el quinto set, cuando Zverev se preparaba para realizar un saque que con el silencio en el campo se escuchó a un fan decir en alemán: “Alemania por encima de todo”. Enseguida llegó la reacción de Alexander quien explicó al juez que el fanático había gritado "la frase más famosa de Hitler en el mundo" por lo que agregó que era inaceptable, por lo que se detuvo el juego y motivó la reacción del hombre de línea para encontrar al culpable.

En un video mostrado en redes sociales se observa como el juez se voltea a la grada y pregunta por la persona que gritó. "¿Quién dijo eso?", pregunta en repetidas ocasiones hasta que algunos señalan al culpable, quien al verse acorralado se retira por su propio pie del campo. Un portavoz de la Asociación de Tenis explicó que: “Se dirigió un comentario despectivo hacia Alexander Zverev”, más tarde el propio tenista explicó con más detalle lo sucedido.

“Empezó a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”, expresó por su parte Zverev al finalizar el partido detallando lo ocurrido en ese momento.

Al final Zverev derrotó a Sinner por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 en un agotador juego que se extendió hasta la madrugada. "Supongo que puedo decir que he vuelto". Esto es exactamente para lo que vivo. Esto es lo que me encanta hacer... jugar a la 1:30 am, frente a una multitud repleta en el estadio Arthur Ashe. No hay nada mejor. Este es uno de los Los mejores momentos de mi carrera", señaló sobre la victoria.

Ahora, Alexander Zverev se enfrentará a Carlos Alcaraz en la siguiente ronda, en donde buscará eliminar a uno de los favoritos del torneo. "Creo que todo el mundo, antes del torneo, buscaba dos enfrentamientos: Alcaraz-Novak en la final y Alcaraz-Sinner en los cuartos de final. Así que tal vez pueda asegurarme de que ambos no sucedan. Obviamente va a ser uno de los partidos más difíciles para mí y necesito recuperarme, eso es seguro", dijo en palabras para los medios oficiales del US Open.

