Tami Rivera, la bella modelo que hizo una atrevida promesa si Ecuador vence a Argentina

Comparta este artículo

Quito, Ecuador.- Tamara Rivera, menor conocida como Tami Rivera, está dando mucho de qué hablar, pues recientemente hizo una declaración que dejó con la boca abierta a sus fans y también llamó la atención de los hombres que aún no lo conocían. Y es que la modelo aseguró que pondrá gratis su página azul si Ecuador vence a Argentina en las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026.

Dichas selecciones de futbol se miden este jueves y el resultado definirá si Tami ofrece su material de manera de gratuita. Cabe mencionar que Ecuador arranca este certamen con un castigo de 3 puntos que se le impuso hace poco menos de 1 año, antes del Mundial de Catar 2022, por el caso de falsificación de documentos del jugador Byron Castillo, motivo por el que inician con una cuenta de -3.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la también actriz y DJ tenga las esperanzas bien puestas en su equipo. Fue en sus redes sociales donde la bella ecuatoriana dio la noticia a través de un video donde se le puede ver presumiendo sus encantos corporales usando falda, para impulsar este detalle que permitirá a los miles de seguidores acceder a sus imágenes más íntimas sin gastar un solo centavo.

Así anunció su promesa

La joven emprendedora, la cual sueña con ser la número 1 en la página de contenido para adultos en su país, tiene cerca de un centenar de publicaciones dentro de esta plataforma. Actualmente, por una suscripción mensual cobra 17,59 dólares; 56,07 dólares por trimestre; 105.55 dólares por semestre; y 184,72 dólares al año. Gracias a la productividad que le está otorgando su contenido en la plataforma, Tami ha decidido el construir su propia agencia.

De esta manera busca impulsar a chicas que quieren inmiscuirse en este ámbito; para la modelo es un trabajo constante y con bastante dedicación. Estoy super enfocada. Ahora si estoy soltera, se viene mi contenido recargado, se viene colaboraciones. Se va a poner buena la cosa. La gente piensa que comentando que eso es malo, me afecta. Yo no me siento mal, yo quiero ser la uno en Onlyfans", expresó la modelo.

Ecuador tendrá que ganarle al combo de Lionel Messi y Ángel Di María si quiere empezar con pie derecho el camino que le permita estar entre los seis clasificados directos al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Después de enfrentar a Argentina, Ecuador viajará de vuelta a Quito para recibir en casa a Uruguay el próximo 12 de septiembre.

Fuente: Tribuna