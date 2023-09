Marcelo Flores de promesa del Arsenal a jugar en la Liga MX con Tigres a los 19 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde pequeño, Marcelo Flores comenzó a deslumbrar con su talento como futbolista y no tardó mucho en demostrarlo en el mejor futbol del mundo como lo es Inglaterra, cuando mientras jugaba en las categorías inferiores del Ipswich Town deslumbró al Arsenal al que se unió en el 2019. Desde entonces tuvo un ascenso meteórico, pues parecía que la categoría Sub 16 le quedaba muy chica.

Destacaban los videos de Marcelo realizando jugadas de fantasía, evadiendo rivales y anotando goles por lo que comenzó a ser considerado en la categoría Sub 18 de los 'Gunners'. A los 17 años firmó su contrato profesional con el equipo inglés que lo tenía considerado ya como una de sus grandes joyas. El mexicano seguía destacando en la Sub 18 y fue promovido al Sub 21 por lo que seguía saltando categorías.

En una ocasión, cuando la fecha FIFA dejó sin futbolistas a Mikel Arteta, técnico del primer equipo del Arsenal, fue invitado como uno de los talentos jóvenes para practicar con el primer equipo. El estratega discípulo de Guardiola también había detectado su talento. Entonces su nombre comenzó a hacerse aún más famoso y a acaparar titulares. Nacido en Canadá, con residencia en Inglaterra y de padre mexicano, optaba a jugar con tres selecciones nacionales.

Entonces comenzó otra lucha en donde las diferentes federaciones buscaron su convocatoria. Canadá y México fueron las más insistentes. Mientras la Selección Mexicana comenzaba a llamarlo para integrar sus divisiones menores, el conjunto canadiense comenzó a citarlo para campamentos de entrenamiento con la categoría mayor en busca de convencerlo de jugar para ellos. Incluso llegaron a pensar en él como integrante del plantel para el Mundial.

Esto obligó a Marcelo Flores a pronunciarse sobre la selección a la que iba a representar y eligió a México. Jugó con la selección mayor mexicana donde poco pudo mostrar en los partidos amistosos y finalmente no fue al Mundial con ningún combinado, pero encontró la manera de seguir desarrollando su futuro profesional. Así inició su camino a préstamo con el Real Oviedo de la segunda división española.

Ahí tuvo minutos, pero no terminó por convencer y fue relegado a la banca. Entonces regresó al Arsenal donde finalmente tampoco se quedará y en uno de los últimos movimientos de verano, puso fin a su carrera en el futbol europeo para militar en los Tigres de la Liga MX. Sobre su contrato aún no se dieron detalles, pero el jugador ya arribó a Nuevo León para ser presentado en breve por su nuevo equipo.

