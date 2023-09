Coco Gauff se proclama campeona del US Open; es el primer Grand Slam de su carrera

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El trofeo del US Open se quedó en casa en su rama femenil, pues Coco Gauff se repuso y le dio la vuelta al partido para finalmente vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka por parciales de 2-6, 6-3 y 6-2 con lo que sumó el primer Grand Slam de su carrera profesional, logrando tomar revancha de la final perdida en Roland Garros ante la exnúmero uno del ranking Iga Swiatek.

Gauff comenzó perdiendo ante la experimentada Sabalenka que pese a la derrota se convertirá en la número uno del ranking mundial. Pero la tenista estadounidense supo levantarse y en los siguientes dos sets impuso condiciones para llevarse el ansiado triunfo. El drama pareció ser una de las características de los partidos de Gauff que resolvió tres de ellos después de iniciar el primer set con derrota y así proclamarse campeona.

Antes se había recuperado de un set en contra en la ronda 1 ante Laura Siegemund y en la ronda 3 en contra de Elise Mertens. La última que había tenido una tendencia similar en este torneo había sido Serena Williams en 1999, según datos de ESPN Stats. Ahora Gauff también tendrá un importante ascenso en el ranking mundial y pasará a ser tercera colocándose así como una de las candidatas a seguir peleando títulos en el futuro.

“Creo que estoy en shock, aquella derrota en el US Open fue muy dura para mí, pero esos malos momentos hacen éste más dulce de lo que hubiera imaginado. No rezo por resultados, sólo pido estar sana. Estoy tan bendecida en mi vida que no puedo pedir nada más”, dijo Gauff en sus primeras palabras tras haber derrotado a Sabalenka y que dejó un mensaje para sus detractores y quienes no creyeron en ella.

"Gracias a la gente que no creía en mí. Hace un mes gané un WTA 500 y dijeron que eso era todo. Luego gané un WTA 1000 y dijeron que hasta ahí llegaría. Tres semanas después estoy aquí", agregó la ganadora del US Open y nueva promesa del tenis estadounidense quien dijo también haber cumplido un sueño que tenía desde niña cuando se sentaba a ver a Venus y Serena Williams.

Djokovic ante Medvedev por el título masculino

Novak Djokovic buscará sumar un nuevo trofeo en su vitrinas cuando enfrente al ruso Daniil Medvedev quien evitó que se tuviera la que para muchos era la final soñada contra Carlos Alcaraz al que derrotó 6-7, 1-6, 6-3, 3-6 y ahora promete ponerle las cosas difíciles al serbio que para llegar el último partido superó en semifinales al local Ben Shelton por parciales de 3-6, 2-6 y 6-7. Será a las 14:00 horas, cuando ambos tenistas se midan en el Estadio Arthur Ashe.

Fuente: Tribuna