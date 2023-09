Cooper Kupp se pierde el inicio de la temporada con los Rams; estos serán los juegos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las malas noticias llegaron para los Los Angeles Rams en este inicio de temporada en la National Football League (NFL), pues no podrán contar con el receptor Cooper Kupp, quien fue colocado en la lista de lesionados por un problema en el tendón de la corva que lo ha aquejado desde hace tiempo, pero no será sólo el debut de su equipo en la Semana 1 el que se pierda, sino que serán en total cuatro encuentros por lo menos.

Kupp no podrá estar ante Seattle, Cincinnati, Indianapolis y San Francisco. El receptor no ha disputado un encuentro desde la Semana 10 de la temporada pasada y aunque regresó para esta pretemporada y parecía que podría volver pronto al emparrillado, su lesión se agravó la semana pasada. Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams, reconoció que no se siguió el protocolo para este tipo de lesiones en el tendón.

"(Estamos) tratando de seguir entendiendo exactamente qué es, para que pueda volver a sentirse como el Cooper que conocemos y amamos. Y ojalá lo hagamos", dijo McVay en conferencia de prensa sobre la lesión del jugador que fue a ver a un especialista en Minnesota con el fin de encontrar a un especialista que le ayude a encontrar la raíz del problema, mientras tanto se perderá el inicio de temporada.

Cooper Kupp tuvo 75 recepciones para 812 yardas y seis touchdowns en nueve juegos. El otro jugador de Rams que se perderá el inicio es el ala cerrada Hunter Long quien tiene una lesión en el muslo, la cual no está relacionada con la lesión en la ingle que lo mantuvo marginado durante la mayor parte del campo de entrenamiento y la pretemporada, según informó el equipo a través de su página web.

Se espera que ambos jugadores puedan ser elegibles para regresar hasta la Semana 5 cuando los Rams se midan a los Philadelphia Eagles. No obstante, los pronósticos son reservados en el caso de Kupp que ha tenido recaídas en su lesión. Será en las próximas semanas cuando se determine si puede estar disponible para ese entonces o habrá que esperar algunas semanas más, lo cierto es que ya no forzarán su regreso.

