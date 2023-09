Neymar no cree ser mejor que Pelé tras batir su récord histórico de goleo

Comparta este artículo

Belém, Brasil.- Neymar inscribió su nombre en la historia de la selección de Brasil, luego de marcar un doblete en la goleada de 5-1 sobre Bolivia que lo consagra como el máximo goleador en la historia del combinado sudamericano al llegar a 79 goles y superar las 77 dianas del astro brasileño Pelé. El atacante es el único goleador en activo que se encuentra en el top de anotadores y todavía puede seguir incrementando su leyenda.

Pese a este logro, Neymar quiso dejar en claro que no es mejor futbolista que Pelé. “Estoy muy contento. Nunca imaginé que batiría ese récord. Pero no quiero decir que soy mejor que Pelé solo por haberlo superado en este récord”, dijo Neymar luego de superar la marca que dejó Edson Arantes do Nascimento, quien es considerado como el mejor jugador de futbol no solo de Brasil, sino de la historia del futbol.

“Solo quiero escribir mi nombre en la historia de la Selección Brasileña y dar las gracias a mi familia, que está lejos, y a mis compañeros”, agregó el delantero que hoy milita en el Al Hilal. Al final del encuentro y para reconocer su logro, le fue entrega una placa como máximo anotador, aunque mencionaba específicamente en partidos contra selecciones. Esta acotación se hizo ya que la Confederación Brasileña de Futbol (CFB) considera los goles de Pelé con selección ante clubes donde en total suma 95.

Créditos: Twitter @neymarjr

Por otra parte, a nivel selecciones, Neymar ocupa el primer lugar con 79 goles, Pelé es ahora segundo con 77 y más atrás se encuentran Ronaldo con 62, Romario con 55, Zico con 48, Bebeto con 39, Rivaldo con 35, Jairzinho y Ronaldinho igualados en 33 y el top diez lo completan Ademir y Tostão igualados con 32 tantos. Los tantos de Neymar llegaron al minuto 61 y al 93. Antes había fallado un penalti al minuto 17.

Brasil abrió la goleada con gol de Rodrygo al minuto 24, después Raphina aumentó la ventaja al minuto 47 y nuevamente apareció el delantero del Real Madrid para hacer el tercer tanto del equipo. Tras le tanto de Neymar, Bolivia anotó su único tanto al 78' con gol de Víctor Abrego. Hasta que finalmente 'Ney' cerró la cuenta en casa para darle así la primera victoria de las eliminatorias a la 'Canarinha'.

Por diferencia de goles, Brasil se coloca como líder de la eliminatoria y en su siguiente partido visitará a Perú en busca de su segunda victoria. En otros resultados de la jornada 1, Paraguay empató 0-0 ante el conjunto peruano, mientras que Colombia superó 1-0 a Venezuela con tanto de Rafael Santos Borré. Argentina se impuso por la mínima sobre Ecuador con gol de Lionel Messi. Mientras que Uruguay derrotó 3-1 a Chile en el debut de Marcelo Bielsa como entrenador.

Fuente: Tribuna