Jared Serna es elegido el 'Novato del Año' en la Liga Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) nombró a Jared Serna como el 'Novato del Año' luego de haber destacado a lo largo de la temporada 2023-2024. La distinción para el prospecto de los New York Yankees es apenas la segunda en la historia para un jugador de Charros de Jalisco, pues la temporada pasada lo obtuvo Fernando Villegas. Con esto el equipo tapatío ya suma a dos premiados a lo mejor de la campaña, pues al utility se le suma el manager Benjamín Gil.

Serna tuvo números destacados a lo largo de la temporada en donde destacó con un porcentaje de .310 en bateo. Durante sus 61 juegos conectó 72 hits, siete de los cuales fueron home runs, y contribuyó con 30 carreras impulsadas. Además, fue el tercer mejor en bases totales conseguidas con 111. En la votación en la que participaron miembros de los equipos de la LMP, medios especializados y afición, Serna obtuvo el 63 por ciento de los votos.

Esa cifra le dio una victoria contundente, pues superó por mucho a Víctor Morales, lanzador de los Venados de Mazatlán quien en el segundo lugar obtuvo el 17 por ciento. Mientras que en el tercer puesto quedaron los pitchers Fernando Sánchez de Yaquis de Obregón y Luis Márquez de los Naranjeros de Hermosillo con 9 por ciento de los votos. En la cuarta posición concluyó el relevista de los Sultanes de Monterrey, Juan Cossío con dos por ciento.

Tras saber que estaba nominado como novato del año, Serna consideró que se dio gracias a su trabajo. “Se dio por el trabajo que yo he estado haciendo, tanto físicamente como mentalmente, el trabajo se ha reflejado mucho en los juegos que he tenido gracias a Dios, y ahora a seguir peleando”, expresó el ahora ganador del Trofeo Baldomero 'Melo' Almada hace unos días, en palabras recogidas por el diario Expreso.

Nacido en Guaymas, Sonora, Jared Serna destacó este 2023 en las sucursales de los New York Yankees. Tras terminar su participación llegó a los Charros para tomar parte de la liga invernal mexicana, esta es apenas la cuarta ocasión que viste la franela de los Charros de Jalisco jugando en la LMP y su destacado trabajo ha sido reconocido para considerarlo uno de los mejores de la campaña.

