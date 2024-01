Julián Araujo recibe un fuerte castigo debido al cabezazo que propinó a un rival

Comparta este artículo

Las Palmas, España.- El lateral mexicano Julián Araujo deberá cumplir una dura sanción, luego de la agresión que cometió en el partido de la Copa del Rey ante Tenerife por la vio la tarjeta roja al minuto 73. El jugador le propinó un fuerte cabezazo a un elemento rival, por lo que el árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja, mientras que el comité de competición tampoco se tocó el corazón y le impuso una suspensión de cuatro partidos que lo alejarán de las canchas.

El comité de competición justificó su decisión al señalar que se debe "por golpear con la cabeza a un jugador contrario en el rostro, no estando el balón en juego" de esta manera Araujo que estaba siendo considerado como un jugador habitual en el equipo se perderá prácticamente un mes de actividad, pues no volvería hasta el mes de febrero. Como están las cosas no jugará ante Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada.

No obstante el club recurriría a una apelación al considerar que el castigo habría sido excesivo, según señaló el diario español Marca. Y es que el club también está mermado en la zona defensiva donde juega Araujo, pues para este mes perderán a Saúl Coco, quien se encuentra concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial para disputar la Copa Africana de Naciones que arranca esta semana.

Antes de saber el castigo, la actitud del mexicano no cayó bien en Las Palmas, el técnico Javier García Pimienta se molestó por lo ocurrido y así lo hizo saber en la conferencia de prensa después del partido. "Ha cometido un error infantil que no creo que se deba cometer en el futbol profesional", dijo en ese entonces. En ese partido Tenerife se impuso por 2-0 a Las Palmas y fue uno de los clubes de una división inferior que lograron avanzar.

Los goles fueron anotados por José Amó al minuto cuatro y por Luismi Cruz al minuto 21, todo antes de la expulsión del jugador mexicano. En ese juego los locales también se quedaron con un hombre menos por una expulsión al minuto 62, pero resistieron hasta el final del partido para llevarse la victoria. Ahora habrá que esperar si Araujo deberá cumplir los cuatro juegos o si le será rebajada su sanción.

Fuente: Tribuna