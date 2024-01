Martín Anselmi habría pedido la salida de Juan Escobar a unos días del inicio del CL 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todavía no inicia el torneo y a Cruz Azul ya se le presentaron sus primeros problemas, esto debido a un conflicto que habrían tenido el nuevo entrenador Martín Anselmi y Juan Escobar, capitán y una de las figuras del equipo, según se ha reportado en las últimas horas en la prensa nacional. Dicha situación habría propiciado la petición del director técnico de dar de baja al defensa paraguayo.

De acuerdo con información de FOX Sports y ESPN, Juan Escobar habría confrontado a Martín Anselmi debido a su falta de minutos en la pretemporada y ante la posibilidad de que pudiera iniciar el torneo en la banca, situación que derivó en la molestia del paraguayo quien habría hecho reclamos muy fuertes hacía su entrenador, aunque afortunadamente no llegaron a los golpes según lo reportado por los medios, no obstante, esto no quedó ahí.

En el entrenamiento realizado en La Noria, las cosas entre ambos se habrían vuelto a poner tensas generando una nueva discusión. Ante lo ocurrido, Martín Anselmi habría pedido a la directiva la baja de Escobar, pues debido a esta situación ya no lo contemplaría como parte del equipo para el Clausura 2024. Según ESPN, la opción que tendría es enviarlo a préstamo con opción a compra a algún otro equipo interesado.

Mientras tanto, FOX Sports señala que ambos involucrados sostendrán una reunión la tarde noche de este miércoles, aunque no se especificó con qué fines. Mientras tanto no ha habido pronunciamientos oficiales de las partes, ni tampoco de Cruz Azul, por lo que sería en los próximos días cuando pudiera conocerse qué pasará con el jugador. Escobar, es uno de los extranjeros con mayor regularidad en el equipo al que llegó en el 2019.

Desde entonces a figurado como capitán y titular en la defensa central o la lateral derecha. En Cruz Azul ha jugado 163 partidos, ha anotado 14 goles y puesto once asistencias. Como celeste fue parte del título del Clausura 2021 que rompió con la larga sequía sin campeonatos del equipo, también levantó el trofeo de campeón de campeones en dos ocasiones y en una la supercopa de México.

