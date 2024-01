Alexis Vega lo hace de nuevo: Rechaza a equipo de la MLS porque busca jugar con Messi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La novela de Alexis Vega con las Chivas Rayadas de Guadalajara está lejos de terminar, el futbolista quiere terminar su contrato para salir libre de la institución rojiblanca, pero la directiva ya no lo quiere ve ni en pintura. Han sido muchas las propuestas de un cambio de aires rechazadas por el delantero azteca, lo que ha enfurecido a los altos mandos en Verde Valle, ya que su objetivo es darle salida.

Los caprichos y altas pretensiones económicas han llevado a Alexis Vega a aferrarse a un club que no solo ya no lo necesita, sino que no lo quiere. Ahora, se informó que el futbolista, además de las propuestas de Turquía y Cruz Azul que había declinado, rechazó acercamientos de equipos de la Major League Soccer (MLS), ya que presuntamente su deseo es compartir cancha con el campeón del mundo, Lionel Messi.

Alexis Vega tenía las propuestas de la MLS, pero las rechazó para quedarse con los rojiblancos a cumplir su contrato. A pesar de que no tiene muchas posibilidades de jugar en Chivas el siguiente torneo, se dio el lujo de decirle que no a clubes europeos y norteamericanos. En el caso de la MLS, debido a que solo desea pertenecer a dos equipos el LA Galaxy o el Inter Miami de Lionel Messi, lo que ha despertado las críticas entre comentaristas deportivos.

Alexis Vega rechaza a club de la MLS, foto: especial

El equipo de la MLS que fue rechazado por Alexis Vega

Alexis Vega rechazó de manera tajante a otro club norteamericano, de acuerdo con el periodista Carlos Yustis, San José Earthquakes tenían todo listo para contratar al futbolista, incluso, ya había presentado una propuesta económica a Chivas, pero el propio delantero decidió declinar la oferta, ya que su idea, como se mencionó con anterioridad, es aceptar solamente negociaciones con LA Galaxy o del Inter Miami; sin embargo, ninguno de los conjuntos ha preguntado por sus servicios.

El contrato de Alexis Vega con el Guadalajara termina en julio de 2024, por lo que ya puede negociar como jugador libre en el equipo que desee, a pesar de las pretensiones de Chivas, lo que podría traer pésimas consecuencias para el resto de su estadía en Guadalajara, ya que, a pesar de que la FIFA marca que ningún jugador bajo contrato puede ser separado del plantel, la directiva habría tomado la decisión de no convocarlo a ningún partido.

Fuente: Tribuna