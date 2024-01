Julio Urías busca un futuro en la MLB tras librar cargos graves por violencia domestica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La carrera de Julio Urías pende de un hilo, después de las acusaciones por golpear a su esposa fue separado de los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que no pudo cumplir su séptima temporada, la cual le otorgaría un contrato multimillonario. Ahora, tras informarse que no enfrentará cargos graves por las acusaciones en su contra, ya se ha comenzado a especular sobre su regreso a las Grande Ligas.

Después de su arresto, el año pasado, Julio Urías ya no lanzó ni una bola para los Dodgers, debido a que fue separado de manera indefinida del equipo hasta que terminó su contrato en noviembre. Pero los problemas legales no terminan para el beisbolista, ya que también está bajo investigación, la cual podría terminar en un castigo de las Grandes Ligas si se determina que violó la política de violencia doméstica de la MLB.

El futuro de Urías podría estar en México, ya que directivos mexicanos han señalado que no descartan la opción de aceptar al lanzador en sus equipos, podría ser la Liga Mexicana del Pacifico o la Mexicana de Béisbol. Lo anterior parece lo más viable después de que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles determinó no acusar por delitos graves al exlanzador mexicano de los Dodgers.

En ese sentido, el pitcher mexicano no será acusado por delitos graves por parte de la justicia de Los Ángeles, la decisión se tomó luego del proceso legal que se emprendió en contra del exlanzador de los Dodgers. “La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles ha determinado que no presentará cargos por delitos graves contra el ex lanzador de los Dodgers, Julio Urías”, explicó Alden González, periodista especializado.

“El caso pasará a la Oficina del Fiscal de la Ciudad para consideraciones de presentación de delito medio”, aseguró el comunicador.

El nacido en Culiacán, después de seis temporadas completas con los Dodgers, fue acusado de violencia doméstica en septiembre de 2023 y arrestado muy cerca del estadio BMO Stadium de Los Ángeles FC. Desde entonces no ha tenido opción de jugar algún torneo oficial, por lo que ahora su agente estaría en busca de acomodo en alguna institución de las Grandes Ligas o en su defecto, voltear a ver tierras mexicanas.

