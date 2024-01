Jaime Jáquez Jr. despierta admiración en Selena Gómez: "Merece ser el novato del año"

Comparta este artículo

Maimi, Estados Unidos.- La gran temporada del basquetbolista mexicano Jaime Jáquez Jr. en la National Basketball Association (NBA) no pasa desapercibida y sigue despertando la admiración de los aficionados al deporte ráfaga. Ahora el elemento del Miami Heat, se ha ganado los elogios de una estrella del pop, pues la cantante Selena Gómez es la última celebridad en destacar su gran papel.

Gómez, de ascendencia mexicana como lo es también el joven jugador del Heat, no dudó en expresarlo a través de sus redes sociales en donde menciona que se merece el reconocimiento como novato del año. "Me encanta ver a Jaime, creo que es uno de los mejores jugadores de la liga y merece ser el novato del año 2024", señaló la cantante pop en declaraciones recogidas por los medios mexicanos.

Selena Gómez pudo observar en primera fila la participación de Jáquez Jr. durante el juego en el que el Heat se midió a Los Lakers el pasado 3 de enero, donde pudo comprobar las cualidades del mexicano sobre la duela. Esta temporada, Jaime ha tenido números destacados, pues promedia 13.9 puntos anotados, 3.8 rebotes y 2.7 asistencias que lo colocan como uno de los mejores novatos.

Créditos: NBA.com.

Además, ha roto el récord de puntos para un mexicano en la NBA y con el Heat sigue acumulando minutos lo que lo ha llevado a ser reconocido como novato del mes en dos ocasiones. Gracias a esto el alero del Miami Heat, también sería considerado para participar en la popular competencia de clavadas en el All-Star Weekend de la NBA que se realizará entre el 16 y el 18 de febrero de este año.

Esto según información del podcast especializado 'Five on The Floor' de Greg Sylvander, quien manejó dicha posibilidad de que el mexicano sea considerado. No obstante esto sigue siendo un rumor, por lo que habrá que considerar si finalmente es seleccionado para formar parte de esta competencia. Mientras tanto, esta noche el Heat se enfrentará al Orlando Magic en donde se espera que Jáquez Jr. tenga participación.

Fuente: Tribuna