Martín Anselmi rompe el silencio y revela por qué discutió con Juan Escobar

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera el altercado que tuvieron el entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, y el capitán del equipo el torneo pasado, Juan Escobar, el estratega sudamericano rompió el silencio y reveló cómo se originó la molestia del futbolista, además informó que fue el jugador quien pidió su salida y que buscará nuevos retos en su carrera profesional y que respetaron su decisión.

“Jugamos el amistoso contra Atlante, jugó Escobar, Piovi y Cándido con Ignacio Rivero. En el segundo tiempo salió Piovi y entró Ditta con Escobar. En el segundo juego quería ver a Cándido, Piovi y Vargas. ¿Ese será el equipo que debutará contra Pachuca?, no. Iniciando el segundo encuentro del segundo amistoso, Juan pide cambio; nosotros creímos que se había lesionado y manifestó su inconformidad por iniciar con el segundo equipo", explicó el estratega en conferencia de prensa.

"Es normal, todos quieren jugar. A nadie le gusta no trabajar”, agregó Anselmi en palabras recogidas por la cadena ESPN sobre el motivo por el que el futbolista expresó su desacuerdo con su posición en el club. Tras lo ocurrido, dijo que no tenía problema con el futbolista y que hablaron sobre la situación. Incluso mencionó que Escobar se disculpó y que hizo la petición de salir del club para buscar nuevos retos.

"El jugador lo entendió, se disculpó y a partir de ahí la situación era normal, luego, hablando con el jugador, que me parece noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Le dije 'piénsalo, habla con tu familia', pero debo respetarlo, porque no soy dueño de la vida da nadie", expresó Anselmi que por otra parte reveló que no habrá otro refuerzo que ocupe la plaza de extranjero que deja el paraguayo.

Anselmi aseguró que como parte de su proyecto está el de dar oportunidad a los jóvenes de la cantera celeste, por lo que confiará en ellos para el torneo. Pero para quien si no cerró posibilidades es a algún refuerzo mexicano. "Estamos conformes con el plantel. No significa que esté cerrado, porque puede haber algún mexicano que venga a complementar", aseguró. Cruz Azul se enfrenta a Pachuca este sábado 13 de enero en el Estadio Azul.

