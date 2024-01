Naranjeros se lleva un reñido juego de semifinal de la LMP; César Salazar, el héroe

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo vencieron a los Águilas de Mexicali en un juego que se tuvo que definir en extrainnings. Fue hasta la última entrada cuando con walk off de César Salazar, lograron el triunfo de 3-4 en el Estadio Fernando Valenzuela con lo que arrancan de buena manera su participación en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y buscarán aprovechar la localía para llevarse la ventaja.

En la primera entrada, Isaac Paredes impulsó a José Cardona para inaugurar la pizarra con lo que mantuvieron la ventaja hasta el tercer inning en donde los visitantes respondieron con sencillo productor de Reynaldo Rodríguez al jardín central que mandó al plato a Javier Salazar. Con la misma fórmula los 'emplumados' se fueron al frente en la séptima entrada. Pero en el mismo episodio Paredes conectó imparable productor que envió al pentágono a Cardona.

Te podría interesar VENADOS DE MAZATLÁN Venados de Mazatlán pega primero en las semifinales ante Tomateros: Un Yaqui fue la figura

Aaron Altherr también bateó imparable al jardín izquierdo permitiendo que Atondo le diera la vuelta a la pizarra. Con una entrada por jugar, los Naranjeros no pudieron aguantar y Reynaldo Rodríguez con imparable produjo la carrera del empate de Norberto Obeso. Con el juego 3-3 tuvieron que ir a extrainnings en donde en la parte baja de décimo César Salazar con doblete productor al jardín derecho remolcó a Murillo para darle el triunfo a Hermosillo.

El pitcher ganador fue Luis Márquez (2-0; 3.00 ERA), quien trabajó por dos entradas, permitió dos hits, una carrera, no otorgó base por bolas y no ponchó rivales. Antes, Van Meter lanzó por 5.2 entradas y le siguieron Omar Cruz, quien permitió una carrera; Williams y Taylor que no permitieron daño. Con la derrota cargó Lozano (0-3; 10.13 ERA) tras 0.1 entradas en donde permitió dos hits y una carrera, antes estuvieron Torres, Márquez, Warren, Ramírez, Weigel y Zaragoza.

¿Cuándo es el segundo juego de la serie?

Naranjeros de Hermosillo se enfrentará a los Águilas de Mexicali este viernes 12 de enero en el segundo juego de la serie que por ahora lideran los sonorenses 1-0. El encuentro se disputará en el Estadio Fernando Valenzuela a las 19:30 horas tiempo del pacífico (20:30 horas tiempo del centro de México). Por los hermosillenses subirá a la loma el zurdo Zach Matson (0-0; 1.93) y por Mexicali David Reyes.

Fuente: Tribuna