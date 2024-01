¿Quién es Jerod Mayo el nuevo entrenador de Patriots que sustituirá a Bill Belichik?

Comparta este artículo

Massachusetts, Estados Unidos.- Terminó la era del histórico Bill Belichik y los New England Patriots terminaron de inmediato con los rumores sobre quién sería su nuevo entrenador en jefe para nombrar oficialmente a Jerod Mayo en el cargo y quien será el encargado de sustituir al mítico entrenador. Será el próximo miércoles cuando en conferencia de prensa sea presentado de forma oficial, según informó el equipo en un comunicado.

Es así como la era de Bill Belichik queda finalizada, pero su legado parece que continuará ahora con Jerod Mayo, pues es nada menos que su discípulo. El nuevo entrenador en jefe es también una persona muy identificada con el equipo, pues desde su tiempo como jugador ha estado ligado. Fue en el draft de 2008 cuando los Patriots lo eligieron en la primera ronda procedente de Tennessee y pasó toda su carrera en la National Football League (NFL) jugando para New England.

Mayo jugó como apoyador y jugó en 103 ocasiones en su carrera, llegó a ser capitán por siete temporadas consecutivas y saboreó una parte de la época dorada al proclamarse campeón del Super Bowl en 2014. A su retiro, su carrera no estuvo ligada al futbol americano, pues se desempeñó como ejecutivo de finanzas en Optum en el puesto de vicepresidente de desarrollo comercial antes de regresar a los Patriots en 2019 ya en calidad de asistente.

Créditos: X @Patriots

Bajo la tutela de Mayo, que se desempeñó como entrenador de apoyadores internos, la defensiva terminó entre los diez primeros en defensa por cuatro temporadas. La responsabilidad de Mayo fue creciendo cada temporada, mientras estuvo atento al trabajo de Belichik. Ahora tomará un nuevo papel, se trata de apenas la décimo quinta persona que ocupa este puesto y para él será la primera vez en su carrera que lo haga como entrenador en jefe.

Dentro del equipo, Mayo tiene el respaldo de los jugadores, así las percibe tras las declaraciones del veterano Davon Godchaux quien aseguró que tiene merecido el puesto. "Él merece ser entrenador en jefe. Es un líder. Tienes que hacer que tus muchachos quieran levantarse y jugar para ti. No es fácil hacerlo en la NFL cuando tienes otros hombres adultos. No es fácil estar a la altura. jugar para los entrenadores, especialmente para los entrenadores a los que no respetas. Creo que hablo por todos cuando digo que todos respetan al entrenador Mayo", dijo en declaraciones recogidas por la web del equipo.

Fuente: Tribuna