Sobrino de Eugenio Derbez anota el gol del triunfo de Cruz Azul Sub 23 (VIDEO)

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Así como inició un nuevo torneo en la Liga MX, también lo hace la categoría Sub 23 y el Cruz Azul arrancó con el pie derecho su participación al vencer por 1-0 al Pachuca. El único tanto del partido lo hizo el joven Louis Derbez, de conocido apellido, pues su tío es el actor Eugenio Derbez. Además, el tanto del futbolista sorprendió, pues decidió hacer un tiro que implica mucho riesgo.

El partido se mantuvo parejo hasta que a los 20 minutos el Cruz Azul tuvo la oportunidad con un penalti en su favor, mismo que se encargó de cobrar Louis Derbez, de 21 años de edad, y quien decidió hacer un tiro picado al centro de la portería, mismo que comúnmente se conoce como Panenka, debido a que con ese estilo de cobrar se popularizo el exfutbolista checo Antonin Panenka. Con ese tiro se puso en ventaja el cuadro celeste y ya no lo perdió.

En redes sociales, circulan algunas fotografías en donde Louis convive con su tío, incluso hay una en donde sostienen la playera del Cruz Azul. El actor es recordado por uno de sus personajes, quien es ferviente aficionado al equipo celeste. El partido parejo ya no tuvo más goles y así se decretó la primera victoria también del exfutbolista uruguayo Vicente Sánchez quien este torneo tomó el mando del equipo.

Cabe recordar que en uno de los cambios que se anunciaron respecto a la Liga MX de Expansión y la liga Sub 20, ambas se fusionarían y la categoría menor pasaría a una Sub 23, eliminando así las anteriores ligas, pero de momento solo se eliminó la Sub 20 y se disputa en una categoría mayor, mientras que los clubes de Expansión se mantienen jugando de manera habitual su torneo.

Otros resultados en la Liga MX Sub 23:

Toluca 2-0 Querétaro

Chivas 2-1 Santos

Mazatlán FC 0-1 Atlético San Luis

Fuente: Tribuna