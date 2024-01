Tigres Femenil golea a Pumas en el debut de Jennifer Hermoso; la española dio asistencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Tigres mantienen el paso perfecto en la Liga MX Femenil al sumar una nueva victoria, ahora ante las Pumas y por goleada de 1-5 en el partido de la jornada 2 disputado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. En este juego se dio el debut de la española Jennifer Hermoso, refuerzo bombas de las vigentes campeonas, y quien de inmediato marcó diferencia al dar una asistencia para gol.

Pumas se fue al frente al minuto diez, luego de un despeje que peinó una jugadora para Ribeiro quien mandó el pase a Deneisha Blackwood que se encontraba en mejor posición y venció a Santiago. Pero Tigres fue acercándose con peligro cada vez más hasta que al minuto 44 llegó el empate gracias a Alison González, quien marca su primer gol en su regreso al equipo regiomontano. La delantera mexicana recibió un centro al área que remató de cabeza.

El juego se mantuvo empatado, y fue al minuto 69 de juego, cuando entró Jennifer Hermoso quien al minuto 74 mandó un pase filtrado para Stephany Mayor quien frente a la portera no falló. después una serie de errores dieron por terminadas las opciones de las Pumas que en once minutos recibieron los goles que completaron la goleada. Primero un error en un intento de despeje dejó el balón a Mayor en el área chica y no perdonó.

Después, al minuto 83, Chrestinah Kgatlana superó en velocidad a sus marcadoras y tras un pase filtrado definió de pierna derecha. Es el primer gol de la seleccionada sudafricana que al minuto 93 marcó su doblete luego de un nuevo error defensivo que le dejó la pelota, pero Villeda tapó y en la segunda oportunidad no falló la jugadora que entró a revolucionar el juego en favor de su equipo.

Con este resultado Tigres llega a seis puntos y es líder general a falta de que termine el resto de la jornada, en contraste, las auriazules sumaron su segunda goleada y son penúltimas del campeonato. En su siguiente partido se enfrentarán a Santos Laguna, mientras que Pumas visitará al Toluca a media semana, pues hay jornada doble en la Liga MX Femenil que se disputará del 16 al 18 de enero.

Otros resultados de la jornada 2:

Necaxa 1-1 América

Santos 0-0 Cruz Azul

Tijuana 4-1 Mazatlán FC

Puebla 2-1 León

Atlas 2-2 Toluca

Fuente: Tribuna