Usain Bolt conduce en México un auto de alta velocidad de la Fórmula E

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exvelocista y multi campeón olímpico, Usain Bolt, regresó a las pistas, pero esta vez cambió el tartán por el asfalto, pues se subió al auto GENBETA de la Fórmula E, el cual posee un récord de velocidad. Esto durante una presentación de exhibición realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de los eventos previos a la carrera que cumplirá su fecha en la capital mexicana.

El auto GENBETA es un automóvil eléctrico de la Fórmula E que ostenta el récord mundial de velocidad en pista cubierta tras haber alcanzado los 218.71 kilómetros por hora. Ataviado con el respectivo traje de piloto y un casco especial que tenía la silueta de su pose cuando festejaba, Bolt se mostró sorprendido por la velocidad que alcanzó el bólido, el cual comparo con un cohete debido a la velocidad de arranque que tuvo con él en la pista.

"El coche de carreras GENBETA es como un cohete sobre ruedas. Tener la oportunidad de conducirlo fue una experiencia alucinante", dijo Bolt en palabras recogidas por la agencia EFE. La estrella de Jamaica llevó el auto de cero a cien kilómetros en 2.89 segundos y dio una vuelta completa al Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue esa potencia de arranque una de las características que sorprendieron al excampeón.

Leyenda

"La potencia desde el principio fue una gran sorpresa y la adrenalina que sientes está en un nivel diferente. Conducir este auto no se parece a nada que haya experimentado. Me dijeron que en cuanto conduces no quieres parar y tenían razón", agregó Bolt, momentos antes de dar paso a la clasificación para la carrera del premio que este mismo sábado tiene actividad con la gran carrera en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro del país.

Fuente: Tribuna