César Montes se va ovacionado tras empate del Almería ante el líder Girona

Almería, España.- El Almería, último lugar del campeonato, dio la sorpresa y empató 0-0 ante el líder Girona en partido correspondiente a la jornada 20 de La Liga, disputado en el Estadio de Los Juegos Mediterráneos, y en un partido donde por fin el sonorense César Montes pudo lucir en buen nivel, evitando el peligro y deteniendo a los delanteros rivales que se han destacado como de los mejores del torneo.

Montes salió cambio al minuto 84, luego de una acción en la que cometió falta a un rival, pero fue él quien salió con la peor parte. Trató de seguir en el partido y tras participar en una jugada más, el l mexicano salió de cambio y en su lugar entró Luis Suárez. A su salida fue reconocido por la afición del Almería, algo bueno para el mexicano que en las últimas semanas no era uno de los favoritos de la afición debido al mal paso del equipo y el suyo.

El Girona no mostró su mejor cara a lo largo del partido y su delantero Artem Dovbyk no pudo marcar diferencia en esta ocasión. Por si fuera poco sufrieron la expulsión de Aleix García, aunque ya fue en la recta final del partido, al minuto 80, por lo que no tuvo mayor incidencia en el juego. Al final del partido, el entrenador Garitano del Almería, solo mencionó respecto a la lesión de Montes que había recibido un golpe.

"César ha recibido un golpe. Al final hoy hemos hecho tres cambios obligados y en ese tramo final del partido en el que estábamos uno más pues se nota. No estoy contento con el resultado, pero con el juego del equipo y el trabajo sí que lo estoy. Esta es la línea que el equipo tiene que seguir", explicó el entrenador que destacó la ineficiencia ofensiva del equipo por lo que no se fue contento con eso.

Por ahora, el Girona se mantendrá como líder del campeonato con 49 puntos, mientras que en segundo lugar esta el Real Madrid con 48 unidades. Pero esta fecha no tendrá oportunidad de superar a los catalanes debido a que está cumpliendo con su compromiso en la Super Copa de España. En cambio, el Almería es el último lugar del campeonato con seis puntos, posición que no cambiará y cada vez está más cerca del descenso.

En su siguiente partido, Almería se enfrentará al Real Madrid, en uno de los partidos más importantes para ellos y donde buscarán no tener un resultado negativo. En el otro partido del día, el Valencia goleó por 1-4 al Cádiz. El resto de la jornada 20 de la liga se jugará entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

