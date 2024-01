¿Qué dijo el DT de Chivas Fernando Gago sobre 'Chicharito' y Cade Cowell?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Todavía no es oficial la llegada de los nuevos refuerzos de la Chivas, cuyos nombres han trascendido desde hace semanas en la prensa nacional: Cade Cowell y Javier 'Chicharito' Hernández, pero con el torneo ya iniciado, el entrenador del equipo tapatío, Fernando Gago, ya fue cuestionado sobre la posibilidad de contar con ambos elementos para este torneo y el argentino ya se pronunció al respecto.

Gago fue precavido y aseguró que no puede hablar de ellos hasta que estén entrenando con él, aunque no negó su llegada. Por otra parte aceptó que ya saludó a Cade Cowell, quien incluso estuvo presente en el estadio Akron el día de ayer en el debut del Guadalajara ante Santos y que fue captado por las cámaras de la transmisión en televisión, por lo que su incorporación es ya un hecho.

"Hasta que no entrenen conmigo no lo puedo hablar, no lo puedo decir. Sé que van a hacerse estudios y el día lunes o martes ya inicia a entrenar con nosotros. A Cowell recién lo saludé", dijo Gago en conferencia de prensa sobre este tema. De hecho, el seleccionado estadounidense asistió este domingo a realizar los exámenes médicos correspondientes y solo resta la firma en su contrato.

Sería esta próxima semana cuando posiblemente sea presentado, por otra parte, en el caso de Javier Hernández el caso ha sido más hermético, pues más allá de la reunión que sostuvo su representante con Amaury Vergara, dueño del club, no se han dado más detalles de la negociación; sin embargo, el número 14 que suele usar el delantero ya está vacante en Chivas por lo que podría augurar su llegada.

Chivas inició su camino en el torneo Clausura 2024 con un agónico empate 1-1 ante Santos, pues el gol llegó hasta el tiempo de compensación en el segundo tiempo. Guadalajara se salvó de irse abajo en el marcador luego de que Harold Preciado fallara un penalti al miuto 50, pero el goleador colombiano lavó su error al adelantar a los laguneros al minuto 65. Fue hasta el minuto nueve del tiempo agregado, que Erick Gutiérrez anotó el gol del empate para los locales y evitó así la derrota.

Fuente: Tribuna