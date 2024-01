The Best: Lionel Messi, Haaland y Mbappé, los grandes ausentes en la gala de los premios

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La terna de los finalistas para ganar el trofeo The Best a mejor jugador del año por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) compuesta por Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, no asistieron a la gala de premiación. El caso del delantero noruego llama la atención debido a que es el principal favorito y juega en Inglaterra, en donde se realiza la ceremonia, por lo que en principio llamó la atención su ausencia.

Y es que el delantero del Manchester City, se encuentra en Italia, país donde reside su novia, mientras se recupera de la lesión que lo mantiene alejado de las canchas, según se informó en medios internacionales. Alf Inge Haaland, su padre fue quien asistió en su ausencia y pasó por la alfombra roja en donde reveló a los medios que en caso de que su hijo resulte ganador será él quien pase a recibir el galardón.

En tanto que Lionel Messi, está a punto de comenzar la gira de pretemporada con el Inter de Miami, por lo que según la prensa internacional también habría priorizado concentrarse con su equipo para comenzar la serie de viajes que tienen en puerta y que comenzarán en El Salvador para después partir a Asia en donde harán una gira por diferentes países como parte de su calendario de preparación.

Créditos: fifa.com.

Por otra parte no se conocieron las razones por las que el futbolista francés Kylian Mbappé no asistió a la ceremonia. En esta gala se entregan premios a los mejores jugadores del futbol masculino y femenino. Se definirá el mejor once del año en ambas ramas, además de que se elegirá al mejor portero, y mejor entrenador en el futbol varonil y los mismo puestos en el futbol femenil por lo que asisten varias personalidades.

Nominados a mejor jugador:

Lionel Messi (PSG | Inter Miami | Argentina)

Erling Haaland (Manchester City | Noruega)

Kylian Mbappe (PSG | Francia)

Nominadas a mejor jugadora:

Aitana Bonmatí (España | FC Barcelona)

Jennifer Hermoso (España | Pachuca)

Linda Caicedo (Colombia | Real Madrid)

Fuente: Tribuna