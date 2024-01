Cade Cowell y los otros futbolistas 'extranjeros' que han jugado en las Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chivas tiene una tradición que muy pocos siguen en el futbol, y es la de jugar solo con futbolistas mexicanos. En los últimos años las reglas no escritas en el 'Rebaño Sagrado' han sido fuertemente cuestionadas debido a que no hay un consenso en cuanto a definir quien sí y quien no pueden vestir la playera del equipo más popular de México por lo que la inclusión de otros futbolistas con doble nacionalidad los ha llevado a ser criticados.

La globalización en los últimos años ha hecho que casi en cualquier parte del mundo, haya un jugador con raíces mexicanas. Situación que ha buscado explotar el Guadalajara en los últimos tiempos ante la imposibilidad de fichar jugadores que no son nacidos en nuestro país. En un principio se creía que solo los nacidos en territorio mexicano podían jugar con Chivas y así tuvieron a futbolistas de doble nacionalidad, pero nacidos en México.

Hans Friessen. | X @islasespinosa

Es el caso, por ejemplo del mexico-alemán Hans Friessen, quien en los setentas militó en Chivas. Su nombre y su aspecto dieron de qué hablar al asegurar que no era mexicano, pero todo se aclaró cuando se conoció que nació en Jalisco y que sus padres también nacieron en territorio mexicano, solo su abuelo era alemán y de ahí tenía la otra nacionalidad. Por los noventas también se dio el caso de Edoardo Isella.

El futbolista nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero también tenía la nacionalidad hondureña, por parte de su padre. En los años más recientes comenzó a darse el caso de los mexico-estadounidenses. Futbolistas de ascendencia mexicana, nacidos en Estados Unidos comenzaron a formar parte del equipo y otra vez se cuestionó su elegibilidad. Finalmente se justificó por el origen de sus padres, así como por el hecho de que no jugaban con la selección de Estados Unidos.

Santiago Ormeño. | X @santorme

Casos recordados son los de Miguel Ponce, a quien apodaban el 'Pocho' por tener la nacionalidad estadounidense, así como el de Alejandro Zendejas, quien en su breve paso por Chivas hasta tuvo que negar llamados de la selección de Estados Unidos a la que finalmente ha optado por representar. Otros casos de jugadores nacidos en tierras norteamericanas son los de Jesús Padilla o Isaac Brizuela.

Más recientemente, se dio el caso de Santiago Ormeño, quien nació en Ciudad de México, pero juega en la selección de Perú gracias al origen de su abuelo. Este caso volvió a cuestionar la tradición de Chivas. En la era de Fernando Hierro se dio la llegada del portero Oscar Whalley, nacido en España y de madre mexicana y padre inglés. Ahora Cade Cowell es el caso más reciente de un jugador de doble nacionalidad y seleccionado por otro país.

Fuente: Tribuna