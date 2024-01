Jason Kelce pone fin a 13 años de carrera en la NFL; confirmó su decisión a sus compañeros

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- La derrota de los Philadelphia Eagles ante los Tampa Bay Buccaneers fue el último juego de Jason Kalce, hermano de Travis, pues el defensivo habría anunciado a sus compañeros en el vestidor que tomaba la decisión de poner fin a su carrera como profesional. Esto explicaría su reacción al final del juego en el que su equipo quedó fuera de la postemporada en donde se le vio afectado.

Kelce se fue cabizbajo, pensativo y al borde de las lágrimas del que fue, al parecer su último, partido. Según información de Adam Schefter de ESPN, les confirmó a sus compañeros su decisión en el vestuario tras el partido, cumpliendo así algo que ya había pensado hace algunos años. La prensa trató de hablar con el jugador, pero esta vez no quiso responder cuestionamientos y se retiró al vestidor.

"No muchachos, hoy no", dijo Kelce en palabras recogidas por la cadena estadounidense. Jason Kelce inició su carrera profesional luego de ser seleccionado en sexta ronda del draft de 2011 por los Philadelphia Eagles, desde entonces ha pasado 13 años con el equipo siendo una de sus figuras. En seis ocasiones ha sido elegido para el All Pro Bowl, siendo apenas el quinto en su posición en llegar a tantas selecciones en la historia de la NFL.

Su carrera la ha podido coronar con el Super Bowl LII que ganó ante New England Patriots. Aunque no hizo el anuncio oficial, sus compañeros comenzaron a despedirse de él. "Es una leyenda en la ciudad, realmente en la liga. No quiero perjudicarle a él ni a las cosas que ha podido hacer y superar. Su viaje hasta donde está ahora no fue fácil. Ha sido algo muy, muy anhelado para él, y cada año desde que estoy aquí, ha sido: '¿Vas a volver?'", dijo el mariscal de campo, Jalen Hurts.

